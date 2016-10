mvd Mannheim: 20 JAHRE IN BEWEGUNG

mvd

Im Oktober 2016 feiert der Mannheimer Sportverein mvd sein 20-jähriges Bestehen. Viel hat sich getan, seitdem sich der Verein 1996 als „Mannheimer Volley Dolls“ unter dem Motto „Zusammenschluss sportinteressierter homosexueller Menschen“ gegründet hat. Sieben Hauptabteilungen sind bis heute entstanden, mit so unterschiedlichen Sportangeboten wie Fußball, Volleyball, Basketball, Badminton, Schwimmen und „Asian Sports“ mit Yoga, Qigong sowie Selbstverteidigung. Das umfangreiche Fitness-Angebot mit sechs unterschiedlichen Kursen pro Woche wurde jüngst vom Badischen Turnerbund mit dem „Gymwelt“-Qualitätssiegel ausgezeichnet. Rund 240 Mitglieder zählt der Verein, darunter viele Frauen. Das GAB Magazin hat Thomas Türk und Frank Bauer vom Vorstand interviewt.

Mit der Volleyballgruppe „Volley Dolls“ gründete sich 1996 der Verein; auch der Frankfurter Sportverein FVV wurde mit Volleyballspielern gegründet; Zufall oder ist Volleyball eine besonders beliebte Sportart bei Schwulen?

Aus uns heute nicht mehr ganz bekannten Gründen haben die meisten schwul-lesbischen Sportvereine in den 1980er und 1990er Jahren mit Volleyball begonnen – scheinbar war Volleyball damals in der Community sehr populär. Auch heute hat nahezu jeder schwul-lesbische Sportverein mindestens eine Volleyballabteilung. Volleyball ist auch die einzige Sportart, die eine eigene schwule Liga hat; Infos dazu gibt’s über die Website schwuleliga.de. Alle anderen Sportarten spielen in den jeweiligen Hetero-Ligen und -Ranglisten mit.

Neben euren Freizeitsportangeboten nehmen einige Abteilungen auch an Turnieren und Wettkämpfen teil; welche Sportarten sind das?

Dies sind vor allem die Volley Dolls, die einen eigenen Ligabetrieb in der schwul-lesbischen Volleyballliga haben und zum Beispiel zusätzlich auch am Düssel Cup teilnehmen. Zudem veranstalten die Volleyballer ein vereinsinternes Turnier zur Wahl des „Mr. Beach“ und Turniertage mit anderen Vereinen. Zum Düssel-Cup fahren auch die Tritonen (Schwimmabteilung). Die Tritonen findet man auch beim Frankfurter X-mas Turnier oder beim WildWildSouth in Stuttgart. Die Quadratekicker (Fußball) sind beim WildPARK-Turnier in Karlsruhe und bei den Startschuss-Masters in Hamburg dabei. Aber auch die Sportabteilungen, die eigentlich keine klassischen Wettkämpfe kennen, fahren zu gemeinsamen Treffen, zum Beispiel zum Fitness-Weekend von GaySport Zürich in die Alpen.

Von den Anfängen als „Zusammenschluss sportinteressierter homosexueller Menschen“ bis zum heutigen Slogan „Vereint zur sportlichen Vielfalt“ hat sich der mvd stark entwickelt – nicht nur Sport, sondern auch Community-Aktivitäten und „Sichtbarkeit“ stehen im Fokus; wie ist euer Selbstverständnis als Verein?

Zum Selbstverständnis des mvd gab es in 2015 eine Mitgliederumfrage. Die Mehrheit der Mitglieder sieht es so, dass der Verein Sportprogramm und auch soziales Beisammensein für Menschen aus der ganzen LSBTTIQ-Community anbieten soll. Der mvd ist also keine politische Gruppe. Im Vordergrund steht der Sportbetrieb mit anderen Menschen der Community. Wir bieten einen Schutzraum für LSBTTIQ-Menschen und halten uns aber bei konkreten politischen Forderungen zurück. Wir haben dazu keine Legitimation durch unsere Mitglieder und auch kein politisches Programm. Allerdings beteiligen wir uns immer wieder an Aktionen der politischen Vereine der Community im Rhein-Neckar-Raum um Präsenz zu zeigen. Hierzu gehören unter anderem das Fußballfreundschaftsturnier mit dem Frauensportverein Xanthippe beim Grillfest am anderen Ufer von PLUS e.V. oder die Fußgruppe in der Polit-Parade des CSD-Rhein-Neckar.

Viele kommen zu uns, weil hier entspannt unter „unseresgleichen“ Sport betrieben werden kann und das auch eine Möglichkeit ist, soziale Kontakte zu knüpfen. Auch viele Frauen nehmen unsere Angebote wahr, vor allem Functional Training und Yoga – wäre schön, wenn es noch mehr werden. Fragen hierzu kann unsere Ansprechpartnerin Nicole unter sportlerinnen@mvd-mannheim.de beantworten. Das Spektrum unserer Mitglieder hat sich auch Richtung TTIQ erweitert. An einigen Veranstaltungen nehmen vereinzelt auch Heteros oder Heteras teil, da sind wir natürlich tolerant.

Mit Badminton kam in diesem Jahr eine neue Sportart zum Angebot des MVD; wie kommen neue Sportarten ins MVD-Angebot?

Die Wege zur Gründung einer Abteilung sind unterschiedlich. Meist kommt eine Person auf uns zu und fragt nach der Abteilung, manchmal stehen schon weitere Interessierte im Hintergrund. Seitens des Vorstands werden dann die Trainings-Räume organisiert und die Werbung für die neue Abteilung unterstützt. Der Rest ist dann meistens ein Selbstläufer. Badminton konnte aus diesem Grund durchstarten, weil es zwei, drei Engagierte gab, die die Organisation übernommen haben. Die Quadratekicker hatten sich als Gruppe schon vorher gefunden und brauchten nur noch eine Organisation, die das Vertragliche übernahm. Sie sind sozusagen gesammelt gleich als neue Abteilung eingetreten und profitieren von der Einbindung in die Vereinsstruktur. Ab und an funktionieren Abteilungsgründungen auch mal nicht, weil die erforderliche Ausstattung zu teuer ist oder es sich nicht genügend Mitglieder für die Sportart finden. Aber dann kann man es gegebenenfalls später auch nochmal probieren.

Im Oktober wird es neben dem „Mannheimer Fitnesstag“ auch eine Veranstaltung mit Balian Buschbaum geben. Stellt die beiden Events kurz vor!

Balian Buschbaum wird am 28.10. einen Vortrag zum Thema „Sport-Glück-Erfüllung – Was kannst du tun, damit es dir gutgeht?“ halten. Wir haben uns die Frage gestellt, wie wir mehr Menschen für Sport, oder Sport im Verein, begeistern können. Bewegungssport ist wichtig – viele machen zu wenig. Die Idee, Balian Buschbaum einzuladen, kam aus der Fitnessabteilung. Der Abteilungsleiter hatte Balians Lebensgeschichte und sportliche Karriere über Balians Buch „Blaue Augen bleiben blau“ verfolgt. Die Karriere startete noch in der weiblichen Geschlechtsrolle als Stabhochspringerin. Nach dem Ende seiner aktiven sportlichen Laufbahn setzte sich dieser Weg nach der erfolgten Transition in die männliche Geschlechtsrolle (FTM) fort. Im Internet stießen wir auf seine Tätigkeit als Motivator, Coach und Seminarleiter. Unser Abteilungsleiter Fitness telefonierte kurzerhand mit Balian Buschbaum fragte ihn, ob er zu einer Veranstaltung zu uns kommen würde. Balian hatte Zeit und Lust, bei uns zu sprechen. Balian Buschbaum ist ja selbst Olympionike gewesen und kann sicherlich viel zum Thema Motivation und Glück durch Sport aus eigener Erfahrung berichten.

Die Veranstaltung ist zudem als Auftakt für den 5. Mannheimer Fitness Tag am 29.10. gedacht. An diesem Tag können in zwei Hallen 13 Kurse in Functional Toning, Aroha, Wirbelsäulenfitness, Drums Alive, Spinning, Dance Aerobic und Yoga angeboten gemacht werden. Der Tag ist also ideal zum Ausprobieren und (Wieder-) einsteigen in diverse Sportarten. Für Getränke und Snacks ist gesorgt. Danach besteht die Möglichkeit, gemeinsam etwas essen zu gehen und den Tag ausklingen zu lassen.

