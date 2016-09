Mr Fetish Germany Wahl

Die jährliche Wahl zum Mr Fetish Germany wird reihum von den in der LFC Leather & Fetish Community e.V. organisierten Vereinen ausgerichtet – in diesem Jahr findet das „LFC Fetish Unity Weekend“ in Stuttgart statt; mit gutem Grund, denn der Lederclub Stuttgart feiert sein 40. Jubiläum.

Als Kandidaten für den Titel des „Mr Fetish Germany“ können sich alle regional gewählten aktuellen Fetisch-Schärpenträger der dem LFC angeschlossenen Vereine aufstellen. Das Wochenende mit Gästen aus ganz Deutschland ist mit einem abwechslungsreichen Programm versehen:

Der Welcome-Treff findet am Freitag, dem 30.9., in der Lederbar Eagle statt. Am 1.10. ist das Highlight das Fetisch-Dinner in der „Alten Hupe“ mit der Wahl zum Mr Fetish Germany 2016 und der anschließenden Party im King’s Club. Das Wochenende klingt am Sonntag mit dem Abschiedsbrunch im Café Babel und anschließendem Besuch des Cannstatter Wasen Volksfests aus. Details zu allen Veranstaltungen und Tickets gibt’s über die Website.

30.9. – 2.10., LFC Fetish Unity Weekend mit Wahl zum Mr Fetish Germany 2016, Stuttgart, Programm, Infos und Tickets über www.lc-stuttgart.de