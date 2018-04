Massagepraxis Christoph Ribi

× Erweitern Foto: jarmon_88, pixabay.com, gemeinfrei Massage

Was ist entspannender als eine nachhaltige Ganzkörpermassage? Der zertifizierte Wellnessmasseur Christoph Ribi arbeitet seit über 10 Jahren in seinem Beruf, seit 2010 in seiner eigenen kleinen Praxis in Frankfurt-Sachsenhausen, auf Wunsch macht er auch Hausbesuche. Empfangen wird man in einem gemütlich temperieren Raum in dezenten Farben und mit einem schimmernden Aquarium. „Die freundliche Atmosphäre ist mir wichtig“, erklärt Ribi. „Meine Kunden sollen sich von Anfang an wohl fühlen, um die Massage genießen zu können“. Auf Wunsch kann man sich vor der Massage in einer Wärmekabine zusätzlich aufwärmen. „Die meisten kommen, weil sie Probleme mit ihrem Rücken haben“, erzählt Christoph Ribi weiter. „Insbesondere der Schulterbereich ist durch Bürotätigkeit am verspanntesten. Das sind wahrscheinlich die häufigsten Beschwerden unseres Jahrhunderts“.

Mit geübten Griffen kann Ribi genau da ansetzen und die Spannungen lösen „Ich kläre vorab mit jedem Kunden ob es Bandscheibenvorfälle oder ähnliches gibt, damit ich entsprechend massieren kann“. Neben der eher sanften Wellnessmassage bietet Christoph Ribi auch die intensivere Sportmassage gegen hartnäckige Verspannungen sowie die anregende Fußreflexzonenmassage an. Insbesondere in der kalten Jahreszeit ist auch die Hot Stone Massage empfehlenswert; die Massagetechnik mit duftenden Aromaölen und flachen, im Wasserbad aufgeheizten Kieselsteinen, die von Ribi eigenhändig an der bretonischen Küste gesammelt wurden, garantiert angenehme Tiefenentspannung – und das ist auch ganz ohne Rücken- oder anderen Verspannungsbeschwerden eine echte Wohltat für Körper und Seele.

Christoph Ribi Massage, Darmstädter Landstr. 85a, Frankfurt, Termine nach Vereinbarung, mehr Infos über www.christoph-ribi-massage.de