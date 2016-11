MANNHEIM: PLUS BERATUNG

Plus Workshops

Im November bietet das Team von PLUS, der psychologischen Lesben- und Schwulenberatung in Mannheim, eine Reihe von interessanten Workshops und Infoabenden an.

Am 25.11. lädt PLUS zum Seminar „Das Outing zahlt sich aus!? Offen lesbisch und erfolgreich im Beruf“; Ziel des Workshops ist, über den Erfahrungsaustausch der Teilnehmer neue Strategien im beruflichem Alltag und zur Karriereplanung zu entwickeln.

Vom 25. bis 27.11. untersucht ein weiteres Seminar Körpersprache und Selbstausdruck – wie sehe ich mich selbst, wie wirke ich auf andere? Am 28.11. gibt es einen weiteren Infoabend zum Thema „Gegen Gewalt gegen queere Frauen“, bei dem Gewalt von außerhalb wie innerhalb der Community thematisiert wird. Infos zu allen Veranstaltungen gibt’s über die PLUS-Website.

www.plus-mannheim.de