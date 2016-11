MANNHEIM • LGBTIQ* REFUGEES

Refugees Mannheim

PLUS Mannheim bietet mit „HOPE“ eine Anlaufstelle für Menschen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer sexuellen Orientierung nach Deutschland fliehen mussten. Neben psychologischer und psychosozialer Beratung werden Geflüchtete ermutigt und unterstützt, sich zu vernetzen und ihre Kompetenzen in der Beratungsstelle einzubringen. So möchte „HOPE“ für gesellschaftliche Teilhabe und eine neue Kultur des Zusammenlebens sorgen. Das Projekt wird von der Baden-Württemberg-Stiftung im Rahmen des Programms „Vielfalt gefällt! Orte des Miteinanders“ gefördert.

Infos über PLUS, Alphornstr. 2a, Mannheim, www.plus-mannheim.de