MANNHEIM • 15 JAHRE CAFÉ KUSSMANN

Weltoffen, modern und mit regelmäßig wechselnden Dekorationen: Im Kussmann trifft man sich zum lockeren Beisammensein mit ausgewählten Weinen und Bieren, oder am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen. Im Sommer lockt die Außenterrasse zum Loungen.

Jetzt aber im November feiert das Café Kussmann sein 15-jähriges Jubiläum. Inhaber Florian Kussmann und sein Team freuen sich schon auf das Fest am 16.11.: Zur Feier das Tages wird es hausgemachte Bratwürste geben „Und sicher auch den ein oder anderen Schnaps“, lacht Florian Kussmann. Was ihm an seinem Lokal Spaß macht, erklärt er folgendermaßen: „Der Kontakt zu den Gästen ist natürlich das Wichtigste. Und da gibt es tatsächlich einige, die schon seit 15 Jahren kommen. Das ist toll! Mir bereitet es auch immer wieder Freude, neue Ideen umzusetzen, neu zu dekorieren und zu streichen, aber auch all die Kleinigkeiten, wie Mal die Blumenkübel neu zu bepflanzen, neue Getränke auszuprobieren oder einfach nur eine neue Blumenvase für das Café zu entdecken – das macht mir Spaß.“ Am 16.11. wird gefeiert – herzlichen Glückwunsch!

16.11., Café Kussmann, T6 19, Mannheim, 21 Uhr, www.cafe-kussmann.de