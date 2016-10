MAINZ • VIELFALT IN DER BAR JEDER SICHT

Lara Retzer

Vielfältig wie die Community zeigt sich auch das Programm der Bar jeder Sicht im Oktober: Musikalisch startet der Monat am 7.10. mit Supertalent-Teilnehmerin Lara Retzer, die in ihrem Programm „Music for Ears, Not Eyes“ Coverversionen bekannter Popsongs bringt.

Am 14.10. informieren der Frankfurter Internist Dr. Alexander Bodtländer und Annette Piecha vom Kompetenznetz HIV/Aids unter dem Titel „Therapie als Prävention“ über den aktuellen Stand der Behandlung von HIV und Aids und darüber, welche Perspektiven sich für infizierte und nicht-infizierte Patienten ergeben, wenn mit einer gut funktionierenden HIV-Therapie faktisch keine Viren mehr im Blut nachweisbar sind. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der AIDS-Hilfe Mainz präsentiert.

Die Mainzer Initiative für Geschlechtervielfalt „DerDieDas Mensch“ ist am 22.10. zu Gast: Mit der Lesung „Reise zum Selbst“ möchte die Gruppe Verständnis und Akzeptanz für ein vielfältiges Gesellschaftsbild schaffen, das all diejenigen miteinbezieht, die nicht ins einfache Mann-Frau-Schema passen.

Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, www.sichtbar-mainz.de