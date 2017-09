Mach’ dein Kreuz am 24.9.

× Erweitern Foto: Tim Reckmann / pixelio.de Wahlen 2017

Am 24.9. wird ein neuer, deutscher Bundestag gewählt. Und auch wenn die „Ehe für alle“ kurz vorher mehr oder weniger hereingestolpert kam und somit aus dem Fokus der Wahlkampfargumente hinausgefallen ist, bleibt es homopolitisch weiterhin spannend. Droht ein Rollback? Bleibt das Erreichte bestehen? Wir haben vier Direktkandidaten aus dem GAB-Land zu Kurzinterviews gebeten.

-

× Erweitern Foto: www.stefan-kaufmann.de Stefan Kaufmann Stefan Kaufmann (CDU)

Dr. Stefan Kaufmann MdB (CDU)

Direktkandidat im Wahlkreis Stuttgart I

Reaktionäre Kräfte sind weiterhin auf dem Vormarsch, es gab in Baden-Württemberg massive Proteste gegen die Bildungsplanreform, der Wind in Deutschland weht rauer. Haben sie persönliche Erfahrungen mit dem gesellschaftlichen Rollback gemacht? Und wie sollte man dem begegnen?

Einen tatsächlichen Rollback sehe ich nicht. Gleichwohl gab und gibt es nach wie vor eine laute und teils aggressive Minderheit, für die Toleranz und Akzeptanz Fremdwörter sind. Grundsätzlich ist unsere Gesellschaft in den letzten Jahren aber viel aufgeschlossener gegenüber Homosexuellen geworden. Meine persönliche Erfahrung mit Gruppen, die Homosexuelle als abartig verteufeln, beschränkt sich glücklicherweise auf – meist anonyme – Beschimpfungen per E-Mail oder in den sozialen Medien. Aber zur Wahrheit gehört auch: Es gibt leider viel zu viele tätliche Angriffe und Überfälle auf Homosexuelle, die uns zeigen, dass wir immer noch mehr für Aufklärung tun müssen. Positive Beispiele von Prominenten aus Sport, Film- oder Musikgeschäft, die sich selbst als homosexuell outen, helfen aus meiner Sicht, dazu beizutragen, dass das Thema mehr und mehr an Normalität gewinnt und den Gegnern den letzten Wind aus den Segeln nimmt.

Auf welche homopolitischen Erfolge ihrer Arbeit in der vergangenen Legislaturperiode können Sie zurückblicken – innerparteilich wie in der Außenwirkung?

Als Bildungspolitiker bin ich nicht direkt mit Fragen rund um die Gleichstellung befasst; die meisten Gesetzesinitiativen sind bei den Rechtspolitikern angesiedelt. Daher sehe ich meine Rolle darin, fraktions- und parteiintern Überzeugungsarbeit zu leisten. Die bereits erwähnte Rehabilitierung der Opfer des § 175 StGB a.F. und die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare sind sicherlich die wichtigsten Erfolge in dieser Legislaturperiode. Ich bin unsagbar froh, dass wir beim 175er nach jahrelanger Diskussion endlich eine Lösung gefunden haben, die zwar spät, aber für viele Betroffene hoffentlich nicht zu spät kommt. Fraktionsintern koordiniere ich die Gruppe der Wilden Dreizehn, die sich zusammengefunden hat, um das Thema Gleichstellung Homosexueller innerhalb der CDU/CSU-Fraktion voranzutreiben, Dieser Kreis wird stetig größer. Die immerhin 75 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen bei der Abstimmung über die Eheöffnung haben sicherlich auch mit meinem Wirken und dem der Wilden Dreizehn zu tun. In der Außenwirkung hilft mir mein guter Draht zur LSU, mit der ich Hand in Hand zusammenarbeite und für die ich gerne auch medienwirksame Termine wahrnehme. Dabei ging es und geht es mir darum zu zeigen, dass Homosexualität längst auch in der CDU Normalität ist – wie man ja auch an dem offen schwulen Finanz-Staatssekretär Jens Spahn sehen kann.

-

× Erweitern Foto: Susie Knoll Michael Roth Michael Roth (SPD)

Michael Roth (SPD)

Direktkandidat im Wahlkreis Werra-Meißner / Hersfeld-Rotenburg

Reaktionäre Kräfte sind weiterhin auf dem Vormarsch, es gab zum Beispiel massive Proteste gegen die Bildungsplanreform in Hessen, der Wind in Deutschland weht rauer. Haben Sie persönliche Erfahrungen mit dem gesellschaftlichen Rollback gemacht? Und wie sollte man dem begegnen?Rechtlich mag die Gleichstellung von Lesben und Schwulen mit der „Ehe für alle“ in Deutschland abgeschlossen sein, gesellschaftlich haben wir aber noch einen weiten Weg vor uns. Kürzlich las ich in einer europaweiten Studie, dass zwei Drittel der Schwulen in der Öffentlichkeit lieber nicht die Hand ihres Partners halten. Das finde ich bedrückend. Noch immer leiden viele Lesben, Schwule, Bi-, Inter- und Transsexuelle auch in Deutschland unter offener Ausgrenzung, ja teilweise sogar unter physischer Gewalt. Selbst in so liberalen und weltoffenen Metropolen wie Berlin und Frankfurt werden schwule Paare auf der Straße körperlich angegriffen oder übelst beschimpft. Auch auf dem Land ist das Leben für Lesben und Schwule gelegentlich ein Spießrutenlauf, insbesondere in Schulen und Betrieben. Gleichstellung ist eben nicht nur eine Aufgabe für Politikerinnen und Politiker, sondern für die gesamte Gesellschaft. Und da bleibt noch viel zu tun!

Auf welche homopolitischen Erfolge Ihrer Arbeit in der vergangenen Legislaturperiode können Sie zurückblicken und welche homopolitischen Themen stehen auf Ihrer Agenda?Die Entscheidung für die „Ehe für alle“ am 30. Juni war eine Sternstunde für den Bundestag, ein großer Tag für Respekt und Gleichberechtigung. Deutschland ist damit endlich vielen anderen Ländern in Europa und der Welt gefolgt. Die SPD hat sich lange dafür eingesetzt, dass die „Ehe für alle“ kommt. Die Öffnung der Ehe ist für uns – anders als für die Bundeskanzlerin – keine Frage des politischen Kalküls, sondern eine Frage der Gerechtigkeit. Es ist gut, dass Martin Schulz die Chance ergriffen hat, die „Ehe für alle“ noch vor der Bundestagswahl durchzusetzen.

Als Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt gilt mein Einsatz den Rechten von LGBTI in ganz Europa und weltweit. Auf meinen Reisen bringe ich das Thema zur Sprache, treffe Nichtregierungsorganisationen und werbe für Toleranz und Respekt. Anderswo in der Welt sieht die Lage eben nach wie vor dramatisch aus: In mehr als 75 Staaten werden Angehörige sexueller Minderheiten immer noch strafrechtlich verfolgt. Häufig drohen ihnen lange Haftstrafen – und in einigen Staaten in Afrika und der arabischen Welt sogar das Todesurteil. Im Jahr 2017 ist das beschämend und skandalös!

-

× Erweitern Foto: jens-brandenburg.de Jens Brandenburg Jens Brandenburg (FDP)

Dr. Jens Brandenburg (FDP)

Direktkandidat im Wahlkreis Rhein Neckar

Reaktionäre Kräfte sind weiterhin auf dem Vormarsch, es gab zum Beispiel massive Proteste gegen die Bildungsplanreform in Baden-Württemberg, der Wind in Deutschland weht rauer. Haben Sie als schwuler Mann persönliche Erfahrungen mit dem gesellschaftlichen Rollback gemacht? Und wie sollte man dem begegnen?

Es gibt eine laute Minderheit, die ihren Hass zunehmend öffentlich zur Schau stellt. Im persönlichen Umfeld erlebe ich das anders. Nicht einmal im Wahlkampf habe ich bisher Angriffe mit Bezug auf meine Lebenspartnerschaft erfahren. Mit mehr Schulaufklärung und zusätzlichen Mitteln für die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld sollten wir diese Offenheit stärken.

Auf welche homopolitischen Erfolge ihrer Arbeit in der vergangenen Legislaturperiode können Sie zurückblicken – innerparteilich wie in der Außenwirkung – und welche homopolitischen Themen stehen auf Ihrer Agenda?

Die Ehe für alle ist ein großartiger Erfolg! Die Festlegungen von Grünen, Freien Demokraten und SPD haben die Blockade endlich gebrochen. Weitere Punkte habe ich mit den Liberalen Schwulen und Lesben im Wahlprogramm der FDP verankert. So wollen wir das Blutspendeverbot für Schwule und bisexuelle Männer abschaffen und die sexuelle Orientierung in den Schutz des Artikel 3 Grundgesetz aufnehmen. Die nicht-kommerzielle Leihmutterschaft und die Eizellspende wollen wir endlich auch in Deutschland zulassen. Schließlich hängt das Kindeswohl von der Liebe der Eltern ab, nicht vom Weg der Zeugung. Mehr-Eltern-Familien wollen wir rechtlich anerkennen. Elternschaftsvereinbarungen sollen schon vor der Empfängnis wirksam geschlossen werden können. Die deutsche Außen- und Entwicklungspolitik muss die Menschenrechte im Ausland verfolgter Homosexueller wieder in den Fokus rücken. Dafür werde ich mich persönlich einsetzen. Es gibt noch viel zu tun!Bild:

-

× Erweitern Foto: privat Jessica Purkhardt Jessica Purkhardt (Bündnis90 / Die Grünen)

Jessica Purkhardt (BÜNDNIS90 / DIE GRÜNEN)

Direktkandidatin im Wahlkreis Frankfurter-West

Reaktionäre Kräfte sind weiterhin auf dem Vormarsch, es gab zum Beispiel massive Proteste gegen die Bildungsplanreform in Hessen, der Wind in Deutschland weht rauer. Hast du persönliche Erfahrungen mit dem gesellschaftlichen Rollback gemacht? Und wie sollte man dem begegnen?

Dass heute bei öffentlichen Kundgebungen aber auch in großen deutschen Tageszeitungen homophobe Ressentiments wiederbelebt werden, von denen wir geglaubt haben, dass sie der Vergangenheit angehören, ist erschreckend. Noch schlimmer ist, dass LGBTIQ* nicht nur weitere Freiheiten zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit versperrt werden sollen, sondern auch die über Jahrzehnte erstrittenen Rechte abgesprochen werden.Trotzdem dürfen wir uns davon nicht einschüchtern lassen. Denn auch die reaktionären Gruppen sind nur eine Minderheit. Deshalb ist es umso wichtiger, sich der Unterstützung der Mehrheitsgesellschaft zu versichern und in der öffentlichen Debatte immer wieder darauf hinzuweisen, dass in einer pluralistischen Gesellschaft wie der unseren durch die Gewährung gleicher Rechte für alle niemandem etwas genommen wird. Vielen Kritiker*innen der „Ehe für alle“ hat dieses Argument den Wind aus den Segeln genommen.

Auf welche homopolitischen Erfolge deiner Arbeit in der vergangenen Legislaturperiode kannst du zurückblicken und welche homopolitischen Themen stehen auf deiner Agenda?

Ich finde, dass die homo- bzw. queerpolitischen Erfolge der letzten Jahrzehnte nie reine Einzelleistungen gewesen sind, sondern meist erst durch ein Zusammenspiel von zivilgesellschaftlichem Engagement verschiedener Initiativen und Verbände, dem notwenigen gesellschaftlichen Fortschritt, parteipolitischer Unterstützung, prominenten Fürsprecher*innen und manchmal auch erst der Gerichte möglich waren.Auch wenn mit der Rehabilitierung der Opfer des Paragraphen 175 und der Freigabe der „Ehe für alle“ zwei große Meilensteine erreicht worden sind, finden die meisten Erfolge oft im Kleinen statt: Die Stärkung der LGBTIQ*-Jugendarbeit, Förderung der Subkultur oder die höhere Berücksichtigung queerer Lebensentwürfe in der Berichterstattung der öffentlichen Medien zum Beispiel.Die nächsten bundespolitischen Meilensteine sind: die Bekämpfung von Homo- und Transphobie in einem Nationalen Aktionsplan festzuschreiben, die Anerkennung von Regenbogenfamilien und die Abschaffung des Transsexuellengesetzes in seiner jetzigen Form.