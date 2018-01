LSVD Hessen: Das Engagement in der Community stärken

× Erweitern Foto: S. Hofschlaeger / pixelio.de LSVD

In den letzten Jahren ist es um den LSVD Hessen, der Landesgruppe der bundesweiten schwul-lesbischen Interessenvertretung, ruhig geworden. Das soll sich nun ändern: Beim Verbandstag im Oktober 2017 wurde der Vorstand um gleich zwei neue Mitglieder erweitert: Neben dem langjährigen Vorstand Knut Nagel und Dr. Matthias E. Janssen, der im letzten Jahr bereits in den Vorstand gewählt wurde, sind Dr. Christoph Andreis und Georgios Kazilas neu dabei. Georgios erklärt im Interview, welche Aktivitäten der gestärkte LSVD Hessen plant.

In den vergangenen Jahren ist es um den LSVD Hessen sehr ruhig geworden. Was setzt der neue Vorstand dem entgegen?

Es waren bisher nur zwei Personen im Vorstand, und es waren zu viele Aufgaben für zwei Ehrenamtliche, wir machen das ja alles in unserer Freizeit. Wir sind jetzt vier Personen. Da können wie die Aufgaben besser verteilen.

Und genau deshalb habe ich mich für das Ehrenamt zur Verfügung gestellt. Als langjähriges Mitglied fand ich es schade, dass der LSVD Hessen so wenig sichtbar war. Wir haben gute Verbindungen zum Bundesverband und lokal vor Ort zu Wirtschaft und Landespolitik, das sollten wir als Bürgerrechts- und Selbsthilfeorganisation im Interesse der LSBTIQ* Community nutzen. Dr. Christoph Andreis ist engagiert bei ILSE, der Initiative lesbischer und schwuler Eltern, und er wird das Thema Regenbogenfamilien nach dem Ausscheiden von Lotte Köhler im letzten Jahr wieder verstärkt einbringen, unter anderen wird er eine neue Struktur des LSVD für Mittelhessen aufbauen. Ich komme von ERMIS, der griechischen lesbisch-schwulen Community des LSVD, und meine Schwerpunktthemen sind „Mehrfachdiskriminierung, LSBTIQ* & Migration“, inklusive der Flüchtlingsarbeit. Außerdem liegt mir die Vernetzung mit der Community in ganz Hessen sehr am Herzen. Knut Nagel kümmert sich um Verwaltung und Finanzen des LSVD Hessen und Dr. Matthias Janssen um die Koordination mit dem Bundesverband und um das Netzwerk zur lokalen Politik.

LSVD-Vorstand Dr. Matthias E. Janssen
LSVD-Vorstand Georgios Kazilas
LSVD-Vorstand Knut Nagel
LSVD-Vorstand Dr. Christoph Andreis

Welche Projekte stehen für euch als nächstes an?

Wir starten eine Kooperation mit dem „Netzwerk gegen Diskriminierung“ in Hessen, um Verbündete auch außerhalb der Community einzubinden. Gemeinsam mit dem Bundesverband verfolgen wir mit der Aktion „3+“ die Ergänzung des Artikel 3 Grundgesetz. Wir unterstützen die bundesweiten LSVD Projekte „Miteinander stärken. Rechtspopulismus entgegenwirken“ sowie „Queer Refugees Deutschland“. Als Mitorganisatoren waren wir Teil der „Demo der Vielfalt und Liebe“, der Gegenveranstaltung zur „Demo für alle“ am 20. Januar in Frankfurt. Der Sommer kommt schneller als man denkt, und damit auch die CSD-Saison. Da wollen wir erneut hessenweit Sichtbarkeit zeigen und neue MitgliederInnen gewinnen. Zur Hessischen Landtagswahl im Herbst werden wir wieder unsere bewährten LSVD-Wahlprüfsteine veröffentlichen und voraussichtlich eine Diskussionsveranstaltung zur Landtagswahl organisieren. Das „Queer ABC“ hat viele Buchstaben und wir haben eine Fülle von Themen, die wir voranbringen möchten. Auch die Erhöhung des Frauenanteils im Vorstand ist uns sehr wichtig.

Was können Interessierte tun?

Wir haben am ersten Mittwoch des Monats um 19 Uhr unseren offenen Stammtisch im Switchboard, wo man die Gelegenheit hat, sich auch mit dem Vorstand auszutauschen. Alle InteressentInnen sind willkommen. Die junge Generation einzubinden, ist eine Herausforderung für viele Vereine und Organisationen, auch für den LSVD Hessen. Die AIDS-Hilfe Frankfurt hat bei der letzten Vorstandswahl bewiesen, dass es möglich ist. Mir persönlich ist wichtig, das Engagement im LSVD Hessen und in den Schwesterorganisationen der Community zu stärken. Denn wenn wir uns alle auch nur ein bisschen mehr engagieren, können wir viel bewegen, dem Rechtspopulismus entgegentreten und die Ergänzung des Gleichheitsartikels des Grundgesetzes erreichen!

Kontakt über www.hessen.lsvd.de

Interessierte haben beim offenen Stammtisch des LSVD Hessens die Gelegenheit, sich mit dem Vorstand auszutauschen; Termin: am ersten Mittwoch des Monats um 19 Uhr im Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt