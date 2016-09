LOVEBALL – CHARITY GLAMOURÖS

Loveball

Am 2.10. ist es endlich soweit: Der erste Frankfurter Loveball zu Gunsten der AIDS-Hilfe steigt im festlich geschmückten Gesellschaftshaus Palmengarten.

Ein buntes Fest das sich in die Frankfurter Gala-Events einreiht und dennoch anders ist als gewöhnliche Bälle: Gesellschaftshaus-Chef Robert Mangold, der die „Charity Walking Party“ zusammen mit der AIDS-Hilfe Frankfurt anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens ins Leben gerufen hat, verspricht zu allererst keinen klassischen Abendgarderoben Dresscode und freut sich stattdessen auf schrille Outfits und fantasievolle Gäste.

Ansonsten bietet der Loveball all das, was man von einer gelungenen Galaveranstaltung erwartet: An verschiedenen Stationen im Haus werden kulinarische Leckerbissen angeboten, unter anderem zubereitet von den Sterneköchen Andreas Krolik aus dem Restaurant Lafleur und Christoph Rainer aus dem Tigerpalast. Dazu gibt es tolle Weine, die von Winzern der Region gestiftet wurden – alles im Eintrittspreis von 222 Euro inbegriffen. An zwei zusätzlichen Bars werden die Gäste mit Longdrinks und Cocktails der Barkeeper des Westin Grand Hotels und des Grandhotel Hessischer Hof verwöhnt.

Gut gestärkt kann man sich ins Getümmel stürzen: Im historischen Festsaal mit Kronleuchter sind Sarah Connor und die Band Alphaville die Headliner eines abwechslungsreichen Showprogramms, das außerdem mit der Urban Club Band des Gibson Club, dem Soul-Dance-Trio „About Her“ sowie DJ Julian Smith für Stimmung sorgen wird.

Loveball - Sarah Connnor

Ausgiebiges Sehen-und-Gesehen-werden kommt beim Loveball nicht zu kurz, denn das Gesellschaftshaus Palmengarten hat für den Ball sämtliche Räume und Terrassen geöffnet. Dress yourself up or come as you are – der Loveball wird das erste große Community-Ereignis des Herbsts.

2.10., Gesellschaftshaus Palmengarten, Frankfurt, 19 Uhr, Infos, Tickets und Hotel-Kooperationen über www.loveball.de