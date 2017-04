Love Wins: CSD Rhein-Neckar

× Erweitern Foto: bjö CSD Mannheim

Unter dem Motto „#lovewins“ startet der CSD Rhein-Neckar in diesem Jahr seine Community-Kampagne. Das Motto wurde mittels einer Mitgliederumfrage des Vereins bestimmt. „Das Motto #lovewins steht ganz im Zeichen unserer Zeit“, so der Verein in einer offiziellen Erklärung. „Einer Zeit, die geprägt ist von einer Gesellschaft, die gespalten und polarisiert ist von wiederkehrenden Parolen, die vielfältige Lebensweisen ausgrenzen. Daher soll #lovewins ein positives Signal setzen und uns Mut machen, dass sich die Liebe durchsetzt“. Die Demo und das anschließende Straßenfest im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses finden am 12.8. statt.

Mehr Infos über www.csd-rhein-neckar.de