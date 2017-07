× Erweitern Foto: Matthias Lorenz Love Rebels Frankfurt Steve (li.) und Julian vom Love Rebels Team

Sie sind in der Szene unterwegs und informieren bei Events unaufdringlich, aber kompetent zu HIV, Aids und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten: Die Love Rebels sind das Präventionsteam der AIDS-Hilfe Frankfurt. Steve Willich und Julian Fischer leiten seit Mai das achtköpfige Team. „Die Communityarbeit wollen wir wieder mehr aufnehmen, auf Partys und Events, und eben nicht nur zum CSD oder am Welt-AIDS-Tag Präsenz zeigen“, meint Steve Willich. Auch die Sauna-Präventionsarbeit soll weiter ausgebaut werden. Um die erweiterten Aufgaben wahrzunehmen, werden auch neue Mitglieder für die Präventionsarbeit gesucht, „um nahe an der Szene zu sein und neue Zielgruppen zu erreichen – Diversity eben“, so Willich weiter.

Mehr Infos und Kontakt zu den Teamleitern über www.frankfurt-aidshilfe.de/love-rebels.de