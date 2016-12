LISBET WINDSORS BALL POMPÖS

Lisbet Windsor II

Mit dem Ball Pompös erfüllt sich Bäppi alias Lisbet Windsor II einen lang gehegten Traum, nämlich einen großen Kostümball im Stil der legendären Tuntenbälle für Frankfurt auf die Stöckel zu stellen. Am 30.4.2017 steigt der Ball Pompös im Frankfurter Westin Grand Hotel. Im Interview mit dem GAB Magazin verrät Bäppi die Einzelheiten.

Der Ball Pompös wartet mit einem beeindruckenden Künstlerprogramm auf. Wie kam es dazu?

Ja, Klotzen, net’ Kleckern ist mein Motto (lacht). Die Idee war, etwas anderes zu bringen als das, was man eh schon das ganze Jahr über woanders sieht, inklusive mir selbst. Als ehemaliger Präsident des Berufsverbands Deutscher Tanzlehrer habe ich 40 Jahre Erfahrung im Organisieren von Bällen gesammelt; wir hatten ja immer so acht bis zehn Bälle pro Jahr, und da ergeben sich über die Jahre natürlich viele Kontakte und Verbindungen. Und ich wollte nicht einfach eine Band nach der anderen spielen lassen, sondern ich wollte eine gute Mischung aus Pop, Schlager Akrobatik und Travestie haben. So haben wir jetzt Daniel Küblböck, Karin Pagmar als Opernsängerin und das Akrobaten-Duo „La Vision“ aus dem Cirque de Soleil, dazu kommt die großartige Burlesque-Rock’nRoll-Tanzgruppe „Transformation“, da tanzen die Männer in Frauenkleidern und umgekehrt. Unsere Tanzschulen-Formation zeigt Ausschnitte aus dem Programm „Mamma Mia“ und wir zeigen eine Preview der im Mai startenden Theatrallalla-Produktion „Die Fledermaus“. Das wird alles im Ballsaal im ersten Stock des Westin Grand Hotels stattfinden. Dort sitzen die Gäste an Tischen und es gibt ein First Class Buffet. Für die Flanierkartenbesitzer steht ein Fingerfood-Büffet bereit. In der Grand Seven Bar im Erdgeschoss des Hotels wird es ebenfalls Shows geben, Marlene Deluxe moderiert, unter anderen ist dort der Theatrallalla-Schauspieler Stefan Peschek als Eva Longloria mit dem Grand Prix Programm „Germany Zero Points“ zu sehen. Ich werde die Gäste mit Tarabas van Luk und Jessica Walker begrüßen, und, und, und. Man kann zwischen den beiden Sälen frei flanieren, und ich glaube, das wird ein schöner, runder und witziger Abend.

Wird es auch richtig klassischen Balltanz geben

Ja klar, die Band um Gabriel Groh wird entsprechende Musik im Ballsaal spielen. Und wenn’s die Zeit ergibt, wird es um Mitternacht die große Polonaise française geben. Das ist ein alter höfischer Tanz, der auch beim Wiener Opernball immer getanzt wird. Zweireihig steht man sich gegenüber, regelmäßig vertanzen sich alle und es gibt ein Riesendurcheinander – einfach großartig und ein Riesenspaß.

Der Ball Pompös ist als Kostümball angekündigt – das bedeutet, es besteht auch Kostümpflicht?

Natürlich! Wir haben das extra mitten im Jahr gemacht, weil an Fasching sowas ja eh jeder macht.

Und wer entscheidet, was ein Kostüm ist?

Ich entscheide das! (lacht). Wer keins hat, bekommt eine Pappnase oder einen Hut aufgesetzt, da kümmern wir uns mit einem extra Kostümfundus! Aber ich weiß schon jetzt, dass viele Leute dabei sein werden, die sich richtig Mühe mit ihren Kostümen geben. Es hat sich schon eine Gruppe Gäste aus Wien angemeldet, die ich überhaupt nicht kenne. Eine stadtbekannte Frankfurter Travestie-Drag hat mich schon angeschrieben, sie bräuchte keinen Sitzplatz, weil sie sich in ihrem Kleid sowieso nicht hinsetzen kann (lacht). Ich finde das klasse und bin gespannt, was da kommt.

Wie bist auf das Westin Grand Hotel als Ort des Ball Pompös gekommen?

Ich war als Gast bei einer der Mittwochs-After-Work-Lounges. Das Hotel hat diese tollen Räume, das hat mir gut gefallen, und man hat außerdem die Möglichkeit, im Hotel zu übernachten. Mit dem damaligen Direktor Michael Fritz bin ich schnell einig geworden. Was mich begeistert ist, dass die Kulturdezernentin Ina Hartwig die Schirmherrschaft für den Ball übernommen hat; und das nicht, weil wir in der gleichen Partei sind! Sie hat das ganz bewusst ausgewählt. Ich sehe den ersten Ball Pompös ein bisschen als Test, ob sowas ankommt. Wir haben mit maximal 400 Gästen gerechnet, das ist ein schöner Rahmen. Sowas muss ja auch wachsen, finde ich. Wenn es beim ersten Mal in diesem Rahmen klappt, können wir uns richtig glücklich schätzen.

30.4.2017, Lisbet Windsors Ball Pompös im Westin Grand Hotel, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, Flanierkarten inklusive Fingerfood-Büffet 65 Euro, Saal-Tickets mit reserviertem Sitzplatz 125 Euro inklusive First Class Buffet, Infos und Tickets über www.ball-pompoes.de