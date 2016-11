Ball Pompös

Die Zeit ist reif für außergewöhnliche Events in Frankfurt – das meint auch Bäppi und präsentiert am 30.4.2017 Lisbet Windsors Ball Pompös – ein buntes Kostümball-Spektakel im Ballsaal und in der Grandseven Bar des Westin Grand Hotel Frankfurt.

„Die Idee hatte ich eigentlich schon während den Vorbereitungen zu meiner Jubiläumsshow vor drei Jahren“, meint Theaterbesitzer und Römer-Politiker Bäppi alias Lisbet Windsor. Aber erst Anfang dieses Jahres konkretisierten sich die Pläne in einem Gespräch mit Michael Fritz, dem damaligen Leiter des Westin Grand Hotels. Der Ball Pompös soll anknüpfen an die Tradition der glanzvollen Tuntenbälle – ein Kostümball mit Gästen in phantasievoller Kleidung, der ganz als elegante Party daherkommt.

Im Ballsaal im ersten Stock des Westin Grand Hotels wird es außer Tischplätzen mit Zugang zu einem kulinarisch raffinierten Büffet einen großen Showblock geben; Lisbet Windsor und Marlene Deluxe führen durch den Abend, für den richtigen Beat sorgt die Cover-Band Groove Connect, dazu kommen Stars wie Sänger Daniel Küblböck, die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz, Kammersängerin Karin Pagmar, Performances von Tarabas van Luk, Eva Longgloria, der Rock’n’Roll-Burlesque-Truppe Transformation, die Mama Mia Dance Show, Ausschnitte aus der im Frühjahr startenden Theatrallalla-Produktion „Die Fledermaus“ sowie erotisch angehauchte Kraft-Artistik des Männer-Duos La Vision vom Cirque de Soleil.

In der Grandseven Bar im Erdgeschoss stehen die Zeichen auf Party mit DJ und moderner Tanzmusik, für Flanierkarteninhaber steht hier außerdem ein leckeres Fingerfood-Büffet zur Verfügung. Aufbrezeln lohnt sich übrigens doppelt, denn wer möchte, kann am Travestie-Contest teilnehmen und als Hauptpreis eine eigene Show im Theatrallalla gewinnen.

Für den Ball Pompös stehen zwei Ticket-Kategorien zur Auswahl: Die Flanierkarte mit Zugang zu allen Räumen, der Show und dem Fingerfood-Büffet der Grandseven Bar für 65 Euro sowie die VIP-Karte im Ballsaal mit festen Sitzplätzen, dem Showprogramm sowie dem Spitzenbüffet des Westin Grand Hotels für 125 Euro. Der Vorverkauf hat bereits begonnen!

30.4.2017, Lisbet Windsors Ball Pompös, Westin Grand Hotel, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, Infos, Tickets und Übernachtungsangebote über www.ball-pompoes.de