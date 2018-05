× Erweitern Foto: bjö LGBT-Netzwerke

Rainbow@Fraport – das LGBT-Netzwerk der Fraport AG

Erfolg – die Mischung macht‘s. Ob Chancengleichheit von Mann und Frau, sexuelle Orientierung, Religion und Kultur oder Beschäftigte verschiedenen Alters: Die Fraport AG setzt sich mit ihrer Stabstelle „Diversity und Soziales“ für die bunt gemischte Belegschaft ein. Um Vielfalt zu fördern, Toleranz zuzulassen und Diskriminierung zu stoppen unterstützt die Fraport AG die internen Mitarbeiternetzwerke. Ein Beispiel ist das LGBT-Netzwerk „Rainbow at Fraport“, das sich mit einer Vielzahl an Aktionen für ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld einsetzt; regelmäßige Stammtische zum Erfahrungs- und Informationsaustausch werden organisiert und darüber hinaus ist das Netzwerk auch beim Frankfurter CSD aktiv und organisierte zum IDAHOT 2017 die Veranstaltung „Sexuelle Orientierung am Arbeitsplatz“. Auch die Förderung externer Organisationen wie der AIDS-Hilfe Frankfurt und der Rainbow Refugees ist der Fraport AG wichtig. Fraport steht hinter der Vielfalt seiner Beschäftigten und ist froh, sie unterstützen zu können.

Kontakt: rainbow@fraport.de

railbow – das LGBT-Netzwerk der Deutschen Bahn

Das LGBT Netzwerk der Deutschen Bahn wurde am 1.11.2011 in Frankfurt gegründet und möchte in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmensbereichen der Deutschen Bahn diese bei der Realisierung ihrer Leitlinien unterstützen: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen unabhängig von ihrer sexuellen Identität ihr Können, ihre Fähigkeiten und ihr volles Potenzial im und für das Unternehmen ausschöpfen und einbringen können. Ein weiteres Ziel ist der Abbau von Vorurteilen und die Förderung des gegenseitigen Respekts – ein offenes, positives Arbeitsklima, in dem sich niemand wegen seiner sexuellen Identität verstecken muss. Gleichzeitig soll das Bewusstsein im Unternehmen für die Werte des Menschen mit dem Schwerpunkt der sexuellen Identität geschaffen und gestärkt werden. railbow möchte auch eine Plattform für alle LGBT-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sowie deren Freunde und Unterstützer anbieten. railbow organisiert oder beteiligt sich regelmäßig an Veranstaltungen wie dem CSD, dem Welt AIDS Tag, IDAHOT oder DB-internen Veranstaltungen und pflegt Kontakte zu LGBT-Netzwerken anderer Unternehmen und mit ProutAtWork. Mit den LGBT-Netzwerken anderer europäischer Eisenbahnen wie Österreich (ÖBB), Frankreich (SNCF), Belgien (SNCB) oder den Niederlanden (NS) wurde ein eigenes Netzwerk gebildet. Für 2018 sind weitere Aktionen geplant – ganz nach der Losung: „railbow – wir bewegen Menschen!“

Kontakt: www.railbow-netzwerk.de