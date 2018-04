× Erweitern Foto: Querverlag Lesben raus Stephanie Kuhnen

Die Berliner Aktivistin, Journalistin und ehemalige Buchladen-Betreiberin Stephanie Kuhnen (Foto) hat für ihr aktuelles Buch „Lesben raus!“ 28 Autorinnen und Autoren ausgewählt, die allesamt der Frage nach der Sichtbarkeit – oder besser der Unsichtbarkeit – von lesbischen Frauen in der Öffentlichkeit nachgehen. Ziehen sich Lesben im Gegensatz zu Schwulen eher in die Privatsphäre zurück? Werden sie weniger beachtet – und wenn ja warum? Braucht es gar ein neues, lesbisches Selbstbewusstsein? Stephanie Kuhnen stellt die verschiedenen Positionen der Autorinnen und Autoren ihres Buches vor und lädt zur öffentlichen Diskussion. Der Abend in Mainz findet in Koooperation mit dem LSVD Rheinand-Pfalz und dem AlleFrauenreferat im AStA der Uni Mainz statt, in Frankfurt in Kooperation mit den Vereinen LLL und LIBS.

19.4., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, www.sichtbar-mainz.de

20.4., LSKH, Klingerstr. 6, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.libs.w4w.net, www.lskh.de