LEHRPLAN SEXUALERZIEHUNG HESSEN

Lehrplan Hessen

Pünktlich zum neuen Schuljahr ist in Hessen ein neuer Lehrplan für Schulen in Kraft getreten; im Bereich der Sexualerziehung ist nun auch explizit die Vermittlung von unterschiedlichen sexuellen und geschlechtlichen Orientierungen und deren Akzeptanz vorgeschrieben.

Damit folgt die Landesregierung dem Koalitionsvertrag, in dem ein diskriminierungsfreier Umgang mit unterschiedlichen sexuellen und geschlechtlichen Orientierungen für Hessen beschlossen wurde. „Der Lehrplan ist eine Anpassung an die gesellschaftliche Realität“, wird Mathias Wagner, bildungspolitischer Sprecher der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN in einer Erklärung zitiert. „Kinder und Jugendliche kennen aus ihrem Umfeld heterosexuelle ebenso wie gleichgeschlechtliche Paare, Alleinerziehende und Patchworkfamilien. Sie haben heterosexuelle, lesbische und schwule Lehrerinnen und Lehrer, und sie erleben später bei ihren Freundinnen und Freunden oder bei sich selbst, dass es unterschiedliche sexuelle Orientierungen gibt. Kinder und Jugendliche sollen in ihrer ganzen Persönlichkeit Wertschätzung und Anerkennung erfahren und in unseren Schulen diskriminierungsfrei auswachsen können. Der neue Lehrplan entstand in diesem Geiste einvernehmlich zwischen CDU und GRÜNEN“, so Wagner weiter.

Im Gegensatz zu ähnlichen Bestrebungen in Baden-Württemberg und Bayern verlief die Entscheidungsfindung also homogen – bis auf die AfD: „Statt mit Mathematik und Deutsch verbringen unsere Schulkinder kostbare Zeit mit dem Erlernen von Sexualpraktiken“, wettert der stellvertretende Sprecher der AfD Albrecht Glaser.

Gegenwind kam auch aus den Reihen der katholischen Kirche und des Landeselternbeirats; hier stieß man sich am Wort „Akzeptanz“. Nach Meinung des Elternbeirats sei „Toleranz“ gegenüber unterschiedlichen sexuellen und geschlechtlichen Orientierungen das Maximale, was der Lehrplan vorsehen kann. Letztendlich wurde sich nach weiteren Diskussionen für die „Akzeptanz“ entschieden.

Das gegen den neuen Lehrplan gerichtete Bündnis „Demo für alle“ ruft dennoch am 30.10. zu einer Demonstration in Wiesbaden auf. Der Elternbeirat hingegen hat sich indes in einer Erklärung eindeutig von „Äußerungen ultrakonservativer Christen und nationalistischen Kräften, die eine Frühsexualisierung der Kinder befürchten“ distanziert. „Dafür bietet der Lehrplan keinerlei Anhaltspunkte und dies war auch nicht Gegenstand der Diskussion“, heißt es in der Erklärung.

Das "Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt – gegen Diskriminierung und Ausgrenzung" stellt bereits eine deutliche Gegendemonstration am 30.10. auf die Beine – gegen die „Demo für alle“.

