× Erweitern Foto: AIDS-Hilfe Stuttgart LebenSlauf Felix Geigle von Abseitz (li.) und Franz Kibler, Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Stuttgart

Zum elften Mal gehen engagierte Sportler und sportlich Engagierte in Stuttgart auf die Straße: Der „LebenSlauf“ zu Gunsten der AIDS-Hilfe Stuttgart findet in diesem Jahr am 10.9. statt. Der Sportverein Abseitz übernimmt erneut die Organisation des Laufs: „Laufen ist unsere Passion, und das Thema HIV und Aids in die Öffentlichkeit zu transportieren und dazu noch Gelder für die AIDS-Hilfe Stuttgart zu sammeln ist das erklärte Ziel dieser Veranstaltung“, erklärt Felix Geigle von Abseitz. Schirmherrin des LebenSLauf 2017 ist die Baden-Württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras: „Wir müssen die bisherigen Präventionsmaßnahmen weiter führen, um ein besseres Bewusstsein für die Risiken sexuell übertragbarer Erkrankungen zu schaffen. Konsequente Aufklärung ist dabei der zentrale Baustein im Kampf gegen AIDS“, sagte sie in einer offiziellen Erklärung. Franz Kibler von der AIDS-Hilfe Stuttgart ergänzt: „Die HIV-Diagnosen nehmen leider zu. Sichtbarkeit der Thematik HIV und Aids in der Öffentlichkeit ist die beste Voraussetzung für gelingende Präventionsarbeit“. Der LebenSlauf generiert auch Spendengelder: „Alle Menschen können spenden“, so Kibler „Insbesondere tun das die DAK Gesundheit und die Firma Abbvie Deutschland“. Zum einen gehen die Startgelder der Läufer an die AIDS-Hilfe, zum anderen gibt die DAK Gesundheit ideelle wie finanzielle Unterstützung und Abbvie Deutschland ist als Sponsor des LebenSlaufs dabei. Mit 10 Euro Anmeldegebühr ist man beim LebenSlauf mit seiner 5- oder 10-Kilometer Strecke im Rennen. Anmelden kann man sich über die Website des LebenSlauf, auch werden Nachmeldungen für 15 Euro am Lauftag bis kurz vor Start vor Ort angenommen. Tipp: Wer sich sportlich noch nicht fit genug fühlt, kann beim wöchentlichen Treff der Abseitz Laufgruppe dienstags und donnerstags vorab trainieren; montags bietet der Verein außerdem ein Nordic-Walking-Training an.

10.9., LebenSlauf, Treff an der Johann-Friedrich-von-Cotta Schule ab 9:30 Uhr, Startschuss um 11 Uhr, Infos und Anmeldung über www.stuttgarter-lebenslauf.de