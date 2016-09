LEBENSLAUF ZU GUNSTEN DER AIDS-HILFE STUTTGART

Lebenslauf Stuttgart

Stuttgarter Langläufer, Jogging-Fans und sozial engagierte Sportler kennen ihn bereits: Den Stuttgarter Lebenslauf, der Benefiz-Lauf für die AIDS-Hilfe Stuttgart; er ist als offizieller Volkslauf vom Deutschen Leichtathletikverband DLV anerkannt und startet in diesem Jahr am 18.9. um 11 Uhr an der Kreuzung Sickstraße / Leinsweg an der Johann-Friedrich von Cotta Schule. Zur Auswahl stehen eine fünf- oder 10-Kilometer lange Strecke; durch die geschickte Wahl des Wendepunkts kann man sich während des Laufs entscheiden, wieviele Kilometer man laufen möchte – oder schafft.

Anmelden kann man mich vorab über die Website mit 10 Euro Startgebühr pro Person oder am Lauftag selbst für 15 Euro. Die Startgelder sowie die Erlöse der Tombola, die beim anschließenden Straßenfest mit Speisen und Getränken am Start- und Zielpunkt des Laufs stattfindet, gehen an die AIDS-Hilfe Stuttgart.

18.9., Johann-Friedrich von Cotta Schule, Sickstr. 165 / Ecke Leinsweg, 11 Uhr, Straßenfest ab 13 Uhr, www.stuttgarter-lebenslauf.de