Der Lederclub Stuttgart hat Anfang 2018 sein Jahresprogramm vorgelegt. Einer der wichtigsten Termine ist dabei das Maitreffen vom 4. bis 6.5., zu dem Lederkerle aus Clubs der ganzen Bundesrepublik erwartet werden. Ein umfangreiches Programm mit Party, Community und unterhaltsamen Stationen macht das Treffen zum erfolgreichen Stelldichein aller Fetischfreunde – also vormerken! Ebenfalls im Voraus planen sollte man für das LC-Camp in Rosenberg-Hohenberg in der baden-württembergischen Ostalb, das vom 30.5 bis 3.6. stattfindet. Natürlich ist der Verein auch beim Stuttgarter CSD am 28. und 29.7. dabei. Wem das eine oder andere Accessoire zum Fetisch-Outfit fehlt, kann sich schon auf den März freuen: Am 10.3. veranstaltet der LC Stuttgart seinen beliebten Fetish-Flohmarkt in der Leder-Bar Eagle. Alles klar?

Mehr Infos über www.lc-stuttgart.de