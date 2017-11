Die Benefiz-Kunst-Auktion „Kunst tut gut“ zu Gunsten von KOSI.MA, dem Kompetenzzentrum für sexuell übertragbare Krankheiten, findet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt. Sie ist eine Kooperation mit dem Künstlerbund Rhein-Neckar, dem Mannheimer Kunstverein und dem Congress Center Rosengarten. Rund 85 Kunstwerke aus unterschiedlichen Sparten kommen unter den Hammer, den Auktionator Prof. Christoph Zuschlag von der Universität Landau in diesem Jahr führt. Im vergangenen Jahr kamen rund 10.000 Euro zusammen. Die Kunstwerke können vorab auf der KOSI.MA-Website angeschaut werden, oder am Auktionstag ab 12 Uhr im Congress Center Rosengarten unter Augenschein genommen werden.

26.11., Congress Center Rosengarten, Rosengartenplatz 2, Mannheim, ab 12 Uhr Besichtigung der Kunstwerke, 14 Uhr Start der Auktion, die Werke können vorab über www.kosima-mannheim.de/kunst-tut-gut angeschaut werden