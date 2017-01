Kunst tut gut

Mehr als 200 Gäste folgten der Einladung von PLUS zu „Kunst tut gut“, der Kunst-Auktion zu Gunsten der psychologischen Lesben- und Schwulenberatung Mannheims. 86 Kunstwerke von 55 Kreativen standen im Angebot, darunter Werke von regionalen Künstlern wie Quint Buchholz, Isabelle Dutoit oder Walter Stallwitz, aber auch von nationalen Prominenten wie Panik-Rocker Udo Lindenberg, der die extra angefertigte Zeichnung „No Panic in Mannheim“ beisteuerte, sowie Editionen von Pin-Up-Fotograf Peter Gowland. Als Auktionator mit Witz und Sachkenntnis brachte Prof. Christoph Zuschlag von der Universität Landau die meisten Werke unter den Hammer – und für PLUS kam eine Spendensumme von fast 10.000 Euro zusammen. Bravo!

www.plus-mannheim.de