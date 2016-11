Kunst tut gut

Eine gute Idee ist nun zu einer guten Tradition gewachsen: 2014 lud KOSI.MA, das Kompetenzzentrum zu sexuell übertragbaren Krankheiten in Mannheim, zum ersten Mal zur Benefiz-Kunstauktion „Kunst tut gut“. Die Versteigerung hatte Erfolg, KOSI.MA bekam im vergangenen Jahr 10.000 Euro Versteigerungserlös, und so kommen auch in diesem Jahr wieder rund 85 Kunstwerke aus den Sparten Malerei, Skulptur und Fotografie unter den Benefiz-Hammer. Auktionator ist Prof. Christoph Zuschlag von der Universität Landau. Glanzstücke sind ein eigens für Mannheim gestaltetes Bild von Rocker Udo Lindenberg sowie eine Edition von Fotograf Peter Gowland, die die Museums Management GmbH zur Verfügung gestellt hat. Die angebotenen Kunstwerke können vorab über die Website angeschaut oder am Auktionstag ab 12 Uhr besichtigt werden.

4.12., Congress Center Rosengarten, Rosengartenplatz 2, Mannheim, 12 Uhr, Auktion ab 14 Uhr, www.kosima-mannheim.de/kunst-tut-gut