KULTUR PLUS LUST

Unter dem Motto „KulturPLUSLust“ präsentiert die psychologische Beratungsstelle für Lesben und Schwule PLUS regelmäßig unterschiedliche Veranstaltungen, die Kultur, Feiern und vor allem den Spaß am gegenseitigen Kennenlernen verbinden.

Am 24. September gibt’s eine 80er-Jahre Party mit Hits von „Big in Japan“ über „Tainted Love“ bis „Take on me“. Wer möchte, kann gerne im 80er-Jahre-Outfit kommen – Schulterpolster, Neonfarben und Satinhosen sind ja momentan wieder der letzte Schrei! Die Party findet im Jugendkulturzentrum FORUM, Neckarpromenade 46, statt und startet bereits um 20 Uhr.

Am Montag drauf gibt es ein Internationales MeetUp, das sich insbesondere an „Neumannheimer“ Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender, die hauptsächlich englisch sprechen, richtet; in relaxter Atmosphäre kann man sich hier austauschen und vielleicht neue Freunde kennen lernen. Dieses Treffen findet bei PLUS in der Alphornstr. 2a statt.

Mehr Infos zum Angebot von PLUS über www.plus-mannheim.de