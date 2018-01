KOSI.MA - Kunst tut gut

× Erweitern Foto: KOSI.MA KunstTutGut

Die Auktion „Kunst tut gut“ zu Gunsten von KOSI.MA, dem Mannheimer Kompetenzzentrum zu sexuell übertragbaren Krankheiten, hat sich inzwischen fest etabliert: Ende November fand sie bereits zum vierten Mal im Congress Center Rosengarten statt. Knapp 60 Künstler und Künstlerinnen hatten in diesem Jahr 91 Werke zum Thema „Augen:Blicke“ zur Verfügung gestellt; erstmals beteiligte sich auch der Mannheimer Kunstverein mit zwölf Werken. Rund 200 Gäste interessierten sich für die Auktion, die in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Dr. Ulrike Freundlieb, Bürgermeisterin für Bildung, Jugend, Gesundheit und Sport, stand und galant von Auktionator Prof. Christoph Zuschlag von der Universität Landau durchgeführt wurde. Nach Abzug aller Kosten kamen am Ende gut 6.000 Euro für KOSI.MA zusammen. „Ich bin überwältigt von der Resonanz und danke allen Künstlerinnen und Künstlern, die uns so großzügig unterstützt haben und dazu noch künstlerischen Geist in den Alltag unserer sozialen Arbeit brachten“, freut sich Dr. Ulli Biechele, Leiter von KOSI.MA.

www.kosima-mannheim.de