Heike Sucky

„Komm’ hoch“ lautet das einfache wie aufmunternde Motto von Heike Sucky, die als Coach eine Begleitung in Lebensfragen, Lebensentwürfen und dem gelebten Leben bietet. „Die Wahl zwischen beklemmend-verleugnender Selbstkontrolle oder angenehm-intuitivem und verstandesgemäßem Handeln“ die jeder für sich selbst trifft, ist dabei eines ihrer Hauptthemen. Im Interview erklärt sie ihren Ansatz.

Worin siehst du deine Aufgabe als Coach? In welchen Bereichen des Lebens kann ein Coaching helfen und unterstützen?

Ich ermögliche Menschen sich selbst das Ja-Wort zu geben. Meine Aufgabe als Coach besteht unter anderem darin, Menschen die Angst davor zu nehmen, über ihre inneren Bedürfnisse zu sprechen. Ich unterstütze Menschen dabei, einen für sie stimmigen und realistisch umsetzbaren Lebensweg zu erkennen, ihn auszusprechen, ihn mit ihrem Umfeld sensibel abzustimmen und ihn wohlwollend und eigenständig umzusetzen. Coaching kann in fast allen Lebensbereichen eingesetzt werden, solange keine medizinischen oder therapeutischen Arbeitsfelder berührt werden.

Du sprichst davon, die eigenen Fähigkeiten wieder zu entdecken. Was lässt uns diese Fähigkeiten überhaupt vergessen?

Die Ursachen des Vergessens liegen in einer komplexen, unter anderem auch historisch bedingten Entwicklung. Wir leben in einem vorwiegend Ratio-geprägten Zeitalter. Unser Verstand läuft meist auf Hochtouren und konzentriert sich in der Hauptsache auf Wissen von außen, während unsere tiefste innere Weisheit, respektive unsere Intuition, kaum Beachtung findet. Es ist möglich, die Intuition bewusst wahrzunehmen und ihr zu vertrauen – sich selbst zu vertrauen. Wenn wir uns erlauben unsere Intuition wieder bewusst wahrzunehmen und sie mit unserem Verstand in Einklang bringen, sind wir im Gleichgewicht. Dies bringt uns zu unserer eigenen Mitte, also zu uns selbst, was uns wiederum ermöglicht unsere Fähigkeiten sinnvoll und vielfältig einzusetzen.

„Komm’ hoch“ klingt so einfach – ist es wirklich so einfach, weil die Antworten sowieso schon in einem stecken?

Eine sehr kluge Frau sagte einmal zu mir: „Das Leben ist schwer – aber simpel“. Zugegeben, es ist nicht immer leicht aufzustehen und loszugehen. Die Alternative aber, egal wie bequem sie auch erscheinen mag, kann langfristig ebenso anstrengend sein. Zudem kann es ausgesprochen langweilig, fade und frustrierend werden, wenn wir das Leben an uns vorbeiziehen lassen, statt uns zu bewegen. Das Leben darf doch in der Hauptsache Spaß machen und bunt sein, wie ich finde, selbst dann, wenn es anstrengend wird.

Um die Frage abschließend zu beantworten möchte ich einige Fragen stellen: Was glaubst du, welche Person ist dein ganzes Leben lang an deiner Seite? Wer ist von Anfang an bei dir? Wer wird auch bis zum Schluss untrennbar mit dir zusammen sein, während sehr viele andere Personen deinen Weg kreuzten, aber dann auch wieder verschwanden? Genau, das bist du. Niemand sonst, nur du selbst. Deine Intuition ist wiederum ein Teil deines Selbst. Genau wie dein Verstand. Wer also könnte besser wissen, als du selbst, was für dich und dein Leben gut ist? Was liegt näher, als hochzukommen, auf sich zuzugehen und sich selbst das Ja-Wort zu geben?

Der Ansatz deines Coachings beinhaltet starke Elemente der Spiritualität; das ist leider ein Begriff, der etwas überstrapaziert ist. Was ist Spiritualität?

Das ist eine große Frage. Aus meiner Sicht ist Spiritualität eine naturgegebene Eigenschaft, die uns Menschen mit ins Leben gegeben wurde. Ich bin der Ansicht, dass im Grunde jeder Mensch spirituell ist. Niemand muss es werden. Spiritualität, wie ich sie verstehe, steht in keinem Zusammenhang mit der Art und Weise, wie sie beispielsweise innerhalb unserer Weltreligionen oder von anderen spirituellen Vereinigungen verstanden und gelebt wird. Spiritualität benötigt aus meiner Sicht keine „Vermittler“ wie beispielsweise Kirchenvertreter oder sogenannte „spirituelle Führer“, denn der Zugang zu „dem Göttlichen“ ist in jedem Menschen angelegt und kann grundsätzlich jederzeit eigenständig genutzt werden. Auch das haben wir vergessen.

Der Begriff „Spiritualität“ ist aus verschiedenen Gründen tatsächlich überstrapaziert. Aber vielleicht hat unser Gespräch eine Bresche für sie geschlagen – es ist an der Zeit, dass wir uns auf uns selbst besinnen, die Vielfalt des Lebens erkennen und uns selbst mit all unseren Fähigkeiten, Begabungen und Talenten freudig feiern.

