× Erweitern Fotos: Nikita Kulikov http://www.nikita-kulikov.de #nikitakulikov #frankfurt #fotograf #werbefotograf #produktfotografie #fashion #lifestyle

Ein glanzvoller Abend: Jede Menge prominente Gäste feierten gemeinsam bei der dritten Charity-Gala „Kleider machen Leute“, die am 11.11. im Gesellschaftshaus Palmengarten stattfand. Stargast des Abends war Marianne Rosenberg, die mit ihrem Live-Auftritt begeisterte. Neben dem Frankfurter Oberbürgermeister samt Gattin war auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki vor Ort. Kubicki bewies dabei ungeahnte Talente und lief in Maßanzügen von Stephan Görner auf den Laufsteg der VIP-Modenschau. Gemeinsam mit seinem Kollegen Wolfgang Bosbach (CDU), den Schauspielern Mark Keller und Peter Lohmeyer sowie Top-Model Kim Hnizdo präsentierte er stilvolle Mode nach Maß für einen guten Zweck. Durch Spenden konnten am Abend über 30.000 Euro generiert werden, die der Leberecht-Stiftung zu Gute kommen; die Stiftung unterstützt behinderte oder benachteiligte Kinder und deren Familien.

Hinter „Kleider machen Leute“ steckt außerdem ein spannendes Fotoprojekt: Ziel der Bilderkampagne ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Berufen, ohne die eine Großstadt wie Frankfurt nicht funktionieren würde, stilvoll in Szene zu setzen; Schornsteinfeger oder Kläranlagentaucher werden an ihrem Arbeitsplatz in Maßanzügen fotografiert – jeden Monat erscheint ein neues Bild, das stellvertretend für viele einen Blickwinkel zeigt, unter dem man Frankfurt vorher noch nicht wahrgenommen hat.

www.kleider-machen-leute.net