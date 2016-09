KLATSCH ON TOUR: AUF ZUR STUTTGARTER GAYDELIGHT

Klatsch on Tour

Das Café Klatsch geht on Tour: Zur „Gaydelight“-Festzeltsause auf dem Stuttgarter Wasen hat die Crew um Stoffel und Dolo einen exklusiven Bus gechartert, der eine quirlige Truppe feierwütiger Mannheimer nach Stuttgart bringt.

Die Party im Klatsch-Tourbus beginnt bereits in Mannheim: Treff ist um 14:30 Uhr am Klatsch zum Vorglühen. Um 15 Uhr startet der Bus Richtung Stuttgart, Queen Dolo ist mit an Bord und versüßt die Reise mit Drinks, Geplapper und kleinen Aufmerksamkeiten. In Stuttgart angekommen tummeln sich die Mannheimer Ausflügler natürlich in der für sie reservierten VIP-Lounge des Wasenwirt-Festzelts, wo ab 18 Uhr die zünftige „Gaydelight“-Party steigt – mit Zelt-Band, DJ Royal und einer Männerstrip-Show. Das ist nicht nur für Freunde von Oktoberfest-Stimmung ein Muss. Gefeiert wird, bis die Lichter im Festzelt angehen und man sicher im Luxus-Tourbus zurück nach Mannheim kutschiert wird.

Im Preis von 55 Euro inbegriffen sind Hin- und Rückfahrt, der Eintritt ins Festzelt und VIP-Lounge inklusive zwei Mass Bier, einem halben Hähnchen und vergünstigten Preisen für weitere Getränke- und Essensmarken; im Bus wird man mit je einem Piccolo, einem Energy-Drink und einer Mass-Bier versorgt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist die rechtzeitige Anmeldung empfohlen!

6.10., Café Klatsch on Tour, Treff am Café Klatsch, Hebelstr. 3, Mannheim, um 14:30 Uhr, Abfahrt nach Stuttgart um 15 Uhr, www.facebook.com/CafeKlatschMa/

Mehr Infos zur Gaydelight-Sause in Stuttgart gibt’s auf unseren Party-Seiten und über www.gaydelight.de