Wandern, Radfahren, Bootstouren, Sport, Natur, fremde Kulturen und Menschen erleben – mit Kerle.reisen wird jeder Urlaub zum Erlebnis! Der Frankfurter Reisevermittler hat sich auf schwule Gruppenreisen zu ausgefallenen Reisezielen spezialisiert. Die Natur erleben, Bewegung, Wellness, aber auch Kultur stehen dabei im Fokus. Die Reisegruppen werden mit 12 bis 16 Teilnehmern bewusst klein gehalten, denn das gemeinsame Interesse am Aktivurlaub ist das verbindende Element. Ein Blick auf den Reisekalender 2018 gibt einen guten Eindruck von der Vielfalt der Destinationen: Neben Wandern auf Mallorca, in Finnland oder Irland stehen auch exotische Reiseziele auf dem Programm: Im Mai zum Beispiel eine Kulturreise nach Japan, bei der man unter anderem mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie dem Schnellzug Shinkansen unterwegs ist und so Land und Leute in Kyoto, Hiroshima oder Tokio kennen lernt.

Noch bis Ende Dezember kann man auf der Kerle.reisen-Website an einer Online-Umfrage samt Gewinnspiel teilnehmen; die Umfrage sucht eine Wunsch-Destination für Silvester 2018, unter allen Umfrage-Teilnehmern werden am 1.1.2018 tolle Preise verlost: Drei Übernachtungen für zwei Personen im Mönchgut Living & Spa auf Rügen, drei Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Arlenwald in Arosa/Schweiz und drei Reisegutscheine in Höhe von 100 Euro für Kerle.reisen.

