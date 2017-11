× Erweitern Foto: privat Kerle.reisen_01

Erleben, entdecken, bewegen und genießen: Wer genau das im Urlaub sucht, ist beim Frankfurter Reisevermittler Kerle.reisen richtig gelandet. Unter dem Motto „Reisen unter Gays in Kleingruppen“ sind ausgefallene Reiseziele in Angebot, die allesamt gay-friendly ausgewählt sind und mit verschiedenen Schwerpunkten eine tolle Bandbreite an Urlaubserlebnissen bieten: Von Wanderungen in der freien Natur über kulturelle Höhepunkte bis hin zum Entspannen am Pool ist alles möglich. Die Reisegruppen sind mit maximal 16 Personen bewusst klein gehalten, Individualität ist bei Kerle.reisen besonders wichtig. Denn hier gibt’s keinen „Urlaub von der Stange“! Marco aus Frankfurt hat bereits vier Touren unternommen und kann das Angebot empfehlen: „Im Mai dieses Jahres war ich mit Kerle.reisen auf einer Radreise über die griechische Insel Korfu, und es war ein tolles Erlebnis“, erzählt Marco.

„Die Woche war von Anfang an perfekt organisiert und hat uns jeden Tag in eine neue Region von Korfu geführt. Wir waren in insgesamt vier unterschiedlichen Hotels untergebracht, und zusammen mit den verschiedenen Radtouren war es eine tolle, abwechslungsreiche Woche. Die Radtouren waren allesamt auch für ‚Radanfänger’ gut zu schaffen und die Balance zwischen den Touren und den Entspannungsphasen war perfekt – die lokalen Restaurant- und Café-Besuche, Aufenthalte in sehr malerischen Badebuchten oder ein Tag in der Hauptstadt Kerkyra waren toll! Unser Guide Jörn hat sich hervorragend um uns gekümmert, war sehr gut vorbereitet und kannte sich sehr gut aus. Und auch die Gruppengröße mit – in meinem Fall – neun Personen war ideal“, berichtet Marco weiter. Auf der Website von Kerle.reisen kann man sich über die kommenden Urlaubstouren informieren.

