Kerle.reisen / Mädels.reisen

Urlaub an ausgefallenen Orten in individuellen Kleingruppen: Der Frankfurter Reisevermittler Kerle.reisen organisiert bereits seit einigen Jahren erfolgreich individuelle Touren für schwule Männergruppen bis maximal 16 Personen. Das Angebot reicht vom Aktivurlaub mit Wandern oder Sport in der freien Natur über Ausflüge zu Kultur-Highlights bis hin zur entspannten Freizeit am Pool, allesamt gayfriendly ausgerichtet und vor allem ohne „Gruppenzwang“, denn die Individualität steht bei Kerle.reisen im Mittelpunkt.

Für 2018 werden zwei neue Touren angeboten: Der bereits bestehende Natur- und Erlebnis-Trip durch Island wird durch eine zweite Tour ergänzt, die auch den Gay-Pride in Reykjavik im August miteinschließt: Die Reise wurde auf Wunsch der bisherigen Island-Reiseteilnehmer und ihren positiven Erfahrungen mit Land und Leuten ins Kerle.reisen-Programm aufgenommen.

Die zweite, neue Gruppenreise richtet sich vornehmlich an jüngere Männer bis 44 Jahre und führt nach Ibiza; neben Aktivausflügen wie Kajak-Touren, Schwimmen, Wandern, Radfahren auf der Nachbarinsel Formentera steht auch das Nachtleben der spanischen Insel auf dem Programm.

× Erweitern kerleReisen-Island kerleReisen-Island Traumhafte Natur in Island

Außer mit den aktuell insgesamt 14 Männer-Touren für 2018 kann der Reisevermittler aber auch mit einem ganz neuen Programm aufwarten: Unter dem Label „Mädels.reisen“ werden seit Herbst 2017 auch entsprechende Gruppenreisen für lesbische Frauen angeboten. Drei Destinationen stehen bereits für 2018 fest: Eine Wander- und Genussreise im April nach Mallorca, eine Wander- und Naturreise nach Irland im Juli sowie nach Madeira im November. Weitere Ziele sind bereits in Planung!

Mehr Infos über www.kerle.reisen und www.maedels.reisen