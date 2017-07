Mr Leather Hessen 2017: „In der Gesellschaft muss sich noch einiges bewegen“

Wie bist du auf die Idee gekommen, als Mr Leather Hessen zu kandidieren?

(Lacht) Ich habe früher immer gesagt, dass ich so was nie machen werde! Als ich letztes Jahr nach einem längeren Aufenthalt aus Amsterdam zurückgekommen bin, bin ich in den FLC eingetreten und dann doch neugierig geworden. Ich habe mit Suri (Mr. Leather Hessen 2016, Anm.d.Red.) über das Amt und die Aufgaben gesprochen, und dann gedacht: Das bekommst du hin! Das ist jetzt deine Chance, jetzt bist du zurück, bist Single und hast Zeit. Dann habe ich mich an meinem Geburtstag die Bewerbungsunterlagen losgesendet.

Wenn du zurückgekommen bist, heißt das, dass du vorher woanders gelebt hast?

Ich komme ursprünglich aus Hanau und habe bereits in den 90ern in Frankfurt im „Hinterhaus“ am Merianplatz gearbeitet, mit Tina Tannert, bevor er das Lucky’s Manhattan gemacht hat. Auch in Tinas Tonite habe ich gearbeitet, und mit meiner damaligen Firma für Licht- und Tontechnik unter anderem auch Veranstaltungen mit Ralf Bareuter gemacht, die Boots-Party vom Lucky’s Manhattan oder Lindas Schwejk-Schiff ausgestattet. Dann habe ich mich beruflich ein bisschen verändert, ein Jahr lang in Mannheim im ehemaligen „Woof“ gearbeitet und so auch die Mannheimer Szene gut kennengelernt. Da ich meinen damaligen Job als Home-Office erledigen konnte, bin ich dann zu meinem damaligen Mann nach Amsterdam gezogen; wir waren 13 Jahre zusammen, gut sechs Jahre habe ich in Amsterdam gelebt. Leider hat das nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, und dann bin ich letztes Jahr wieder zurückgekommen mit meinem Köfferchen (lacht). Aber ich hatte den Kontakt zu Frankfurt und meinen Freunden nie ganz verloren, weil ich im Rahmen meines Jobs einmal im Monat nach Frankfurt musste. Von daher ist es auch kein echter „Neuanfang“ in Frankfurt.

Das heißt dann aber auch, dass Mr Leather Hessen 2017 noch zu haben ist?

Ja, wieder zu haben (lacht)

Was ist dir in deiner Funktion wichtig zu tun?

Ein Thema ist mir auf jeden Fall wichtig: Die Toleranz gegenüber Homosexuellen geht stark zurück, das ist zumindest mein Gefühl. Selbst im eigentlich sehr toleranten Amsterdam gab es zunehmend Übergriffe auf Homosexuelle, Pöbeleien auf der Straße oder ähnliches. Schön, dass wir jetzt die „Ehe für alle“ haben, aber in der Gesellschaft muss sich trotzdem noch einiges bewegen. In Holland hatten wir Standesbeamte, die sich geweigert haben, homosexuelle Paare zu trauen! Es ist ihr Job, Leute zu vermählen, da hat ihre private Überzeugung doch nichts zu suchen! Toleranz wirkt oftmals wie aufgesetzte Toleranz. Mann muss auch immer spiegeln: Wo liegt meine eigene Toleranz-Grenze? Was möchte ich selbst bei Heteros sehen und was nicht? Ich spreche hier von der Öffentlichkeit, nicht von speziellen Partys oder Veranstaltungen. Bei einem CSD sollte es sicher offener zugehen, da wir dort für Toleranz und Gleichberechtigung kämpfen. Aber auch sonst muss es doch möglich sein, sich als Homopaar auf der Straße zu küssen! Und es muss möglich sein, auf eine normale und vernünftige Art und Weise miteinander umzugehen Das ist einer der Punkte, für die es sich lohnt, etwas zu tun.

Die AIDS-Hilfe hat mich außerdem schon angesprochen, um von mir etwas zur offenen Drogenpolitik in den Niederlanden zu erfahren. Da könnte ich mir auch eine Zusammenarbeit vorstellen. Und ich würde gerne noch einige Projekte mit Suri auf die Beine stellen. Ich bin als Mr Leather Hessen noch ganz neu und muss erst noch Kontakte knüpfen, um etwas bewegen zu können. Natürlich könnte ich eine Facebook-Gruppe zu Themen gründen, aber bringt das was? Oder ist das bloß eine Beschäftigung mit Tausenden von Messages am Tag?

Was mir an der Frankfurter Leder-Szene gut gefällt, und das gilt insbesondere auch für meine Mr Leather-Vorgänger: Alle reden miteinander und versuchen, gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, das ist leider sonst gar nicht so üblich. Aber hier sind alle zusammen ein schönes Gespann, das finde ich toll.

www.flc-frankfurt.de, Infos und Kontakt zu Alexander über Facebook „Alexander Leather“ oder MLH2017@flc-frankfurt.de

Interview: Björn Berndt