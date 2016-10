Homosexualität und Islam

Es ist eines der spannungsgeladensten Themen unser Zeit: Der Verhältnis von Homosexualität und Islam. PLUS Mannheim lädt in Kooperation mit verschiedenen kultursensiblen und jugendorientierten Vereinen der Region zu einem Fachtag, an dem verschiedene Positionen wie Lösungsansätze diskutiert werden. Prominente Expertinnen und Experten geben Denkanstöße: Leyla Jagiella vom Liberal-Islamischen Bund thematisiert in ihrem Vortrag „Sex and the Cosmopolis“ die Situation queerer Muslime und der globalen Suche nach islamischer Orthodoxie und lädt in anschließenden Workshops zur Vertiefung des Themas. Verglichen werden hierbei auch Männlichkeitsbilder und Homophobie in islamischen und evangelikalen Gemeinschaften in Deutschland. Aus dem Alltag von muslimischen LSBTTIQ*-Jugendlichen berichtet Jochen Kramer, der dazu junge Erwachsene im Raum Stuttgart befragt – wie angenommen fühlen sie sich, welche Wünsche haben sie? Lebensrealitäten treffen auf unterschiedliche Vorstellungen – im besten Fall schafft besseres Verständnis mehr friedliches Miteinander.

7.10., Jugendkulturzentrum Forum, Neckarpromenade 46, Mannheim, 10 – 16 Uhr, Anmeldungen über team@plus-mannheim.de, Unkostenbeitrag 15 Euro (Studenten 5 Euro), www.plus-mannheim.de