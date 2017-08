× Erweitern Foto: Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de Positiventreffen

Vom 18. bis 20.8 lädt die Hessische AIDS-Hilfe und das Selbsthilfenetzwerk Pro+ zum dritten Landes-Positiventreffen im Tagungshaus Mühlrain im hessischen Knüllwald-Niederbeisheim ein. Angesprochen sind HIV-positive Menschen, die in Hessen leben, und denen im Alltag die Zeit und der Raum fehlt, über HIV zu reflektieren. Die Teilnehmenden sind schwul oder hetero, aber auch Väter oder Mütter sollen sich angesprochen fühlen. In einer Reihe von Workshops und in Vorträgen werden verschiedene Themen angeboten: Unter anderen kann man mit einem Achtsamkeitscoach Entspannung finden und die Eigenwahrnehmung schärfen, es gibt einen Theaterworkshop und einige Experten-Vorträge zur Entwicklung der HIV-Medizin oder zum Thema „Sex und Lust mit HIV“. Bewusst sind an diesem Wochenende auch viele Pausen und Zeit für Spaziergänge eingeplant, aktivierende Entspannungstrainings ebenso wie gemeinsames Essen und Abendprogramm. Gegen einen kleinen Teilnahmebeitrag von 10 – 30 Euro werden zwei Übernachtungen, Verpflegung und das inhaltliche Programm geboten. Die Teilnehmendenzahl ist auf 30 beschränkt.

18. – 20.8., Hessisches Positiventreffen, Tagungshaus Mühlrain, Knüllwald-Niederbeisheim, mehr Infos und Anmeldung über www.aids-hilfe-hessen.de