HEIMATABENDE in der Badhaus.Bar

Unter dem Motto „Liebe Deine Stadt“ widmet sich die Badhaus.Bar während der Rheingauer Weinwoche in Wiesbaden auf ihrer Getränkekarte ausschließlich lokalen Produkten. Egal ob Bier, Sekt, Wein, Spirituosen oder alkoholfreie Getränke – alles wird an den HEIMATABENDEN von Wiesbadener Produzenten zur Verfügung gestellt werden. Über 30 verschiedene Drinks werden bei den Gästen versuchen, zumindest ein Verliebtsein in die eigene Stadt zu entfachen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, mit den lokalen Getränkeherstellern ins Gespräch zu kommen. Jeder Abend wird mit Live-Musik am Bechstein begleitet, an den Wochenenden legen zusätzlich lokale DJs auf.

11. – 19.8., Badhaus.Bar, Häfnergasse 3, Wiesbaden, jew. ab 19 Uhr, www.badhaus-bar.de