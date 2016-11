GYROTONIC: DAS WOHLFÜHL-WORKOUT

Gyrotonic

Gyrotonic heißt ein neues Workout-Konzept, dass ein völlig neues Gefühl von Kraftarbeit und Körperempfinden vermittelt.

Das System aus weichen, fließenden Bewegungsabläufen dient nicht nur dem Muskelaufbau, sondern fördert vor allem die Körperdehnung, -koordination und -flexibilität. „Das Gyrotonic Training als ganzheitliche Methode beansprucht in seinen Bewegungsabfolgen alle Muskeln im Körper und nicht bloß einzelne Muskelgruppen“, erklärt Martin Lämmerhirt vom Gyrotonic Frankfurt Center. „Trotzdem ist Gyrotonic ein vollständiges Kraft-Workout“.

Seinen Ursprung hat Gyrotonic in der therapeutischen Arbeit: Der Tänzer Juliu Horvath musste seine Karriere wegen einer Wirbelsäulenverletzung beenden und suchte unter anderem in Yoga-Übungen und anderen fernöstlichen Heilkunden nach Linderung. Kombiniert mit seiner westlichen Tanz- und Sporterfahrung entwickelte er nach und nach seine eigene, ganzheitliche Trainingsform, die auch als „Yoga für Tänzer“ bezeichnet wird. Martin Lämmerhirt, selbst Tänzer des ehemaligen Ballett Frankfurt, erklärt: „Der Unterschied zu Yoga ist folgender: Während fernöstliche Lehren die Kraft aus dem Verharren in Meditation und Pose schöpfen, stützen sich westliche Lehren eher auf Bewegung und Arbeit – so auch bei Gyrotonic“.

Das Training basiert auf sieben Grundbewegungen, die auf einem Stuhl sitzend ausgeführt werden und auch jederzeit im Alltag zu Hause anwendbar sind – „das geben wir unseren Kunden quasi als Hausaufgabe mit“, meint Lämmerhirt. Im Studio werden die Bewegungen als Personal- oder Gruppentraining mit bis zu vier Personen an speziell entwickelten Trainingsgeräten intensiviert. „Die Bewegungen sind nie linear, sondern kreisend und harmonisch, beinahe wie ein Tanz“, so Lämmerhirt weiter. „Das entspricht übrigens der wortwörtlichen Bedeutung von Gyrotonic, die man am besten mit ‚sich drehen’ oder ‚sich hindurchwinden’ übersetzen kann“. Durch die permanente mechanische Bewegung des gesamten Körpers beim Workout stellt sich nach und nach auch ein völlig neues, energetisches Körpergefühl ein.

„Das positive Feedback, das wir in dieser Hinsicht von unseren Kunden bekommen, ist übrigens das Schönste an unserer Arbeit“, meint Lämmerhirt mit einem Lächeln. Die sanfte und dennoch fordernde Körperarbeit sollte man bei einem Probetraining ausprobieren.

Gyrotonic Frankfurt Center, Meisengasse 13 – 15 (am Parkhaus Börse), Frankfurt, www.gyrotonic-frankfurt-center.de