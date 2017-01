GUTE VORSÄTZE

mvd

Schon gute Fitness-Vorsätze für’s neue Jahr geschmiedet? Unter dem Motto „Jetzt mal ehrlich – wie steht’s um deine Fitness?“ motiviert der mvd Mannheim und hilft, den inneren Schweinehund zu überwinden.

Ab Januar bietet der Sportverein zwei neue Fitness-Kurse in der Retrohalle des Mannheimer Elisabeth Gymnasiums, die sich speziell an Einsteiger richten und für die keine Dauermitgliedschaft im Verein notwendig ist. Der erste Kurs richtet den Fokus auf den Rücken: Bei der Wirbelsäulen-Fitness mit Physiotherapeut Andreas Wendel werden präventiv genau diejenigen Muskeln aktiviert, die zur Stabilisierung der Wirbelsäule benötigt werden. „Mit verschiedenen Kleingeräten aktivieren wir die Muskeln gelenkschonend, verbessern die Haltung und beugen so Rückenschmerzen vor“, so Wendel. Der Kurs richtet sich an Teilnehmer jedes Alters. Wählen kann man hier zwischen zwei Laufzeiten: „premium 12“ mit 12 Trainingseinheiten für insgesamt 24 Euro oder „premium 6“ mit sechs Trainingseinheiten für insgesamt 12 Euro, jeweils mittwochs um 19 Uhr. Kursstart ist der 11. Januar.

Ein zweiter Einsteiger-Kurs rückt mit Rhythmus und Groove dem Speck zu Leibe und fördert Koordination und Körpergefühl: „Afro Brasil“, ein schweißtreibender, aber aufheiternder Mix aus brasilianischem Samba, Afro-Tanz und karibischem Candomblé. Die freie Dozentin und Choreografin Sanne Jüngling hat bereits zum CSD 2016 ihre Qualitäten bewiesen, als sie mit dem mvd eine beeindruckende Afro-Brasil-Choreografie einstudierte. „Afro Brasil“ wird als fünfwöchiger Kurs ab dem 13. Januar freitags um 19 Uhr angeboten, für insgesamt 12 Euro.

Während der Laufzeit der beiden Kurse können übrigens auch Probetrainings in anderen Fitness-Abteilungen des mvd besucht werden – zur Auswahl stehen Funktionstraining, Aerobic & Workout, Nordic Walking und der Lauftreff. Jetzt gibt’s also keine Ausrede mehr!

