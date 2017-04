Gut gebrummt, Bären!

× Erweitern Foto: Stuttgarter Bären Stuttgarter Bären

Auch 2017 ist das ehrenamtliche Orgateam der „Stuttgarter Bären“ kräftig am Werkeln: Schon jetzt werden die ersten Vorbereitungen für das Ende September stattfindende Bärenwochenende mit vielfältigen Veranstaltungen getroffen. Doch die Bären und ihre Fans müssen nicht bis September warten: Auf dem vom 15.4. bis 7.5. stattfindenden Stuttgarter Frühlingsfest laden die Bären gleich zwei mal zum gemeinsamen Feiern ein: Am 22.4. gibt’s ab 17:30 Uhr das große „Bärenschunkeln“ im Festzelt „Zum Wasenwirt“, wo man bei Stimmungsmusik, ordentlichem Bier und zünftigen Mahlzeiten ganz bodenständig gemeinsam feiert. Auch bei der „Gaydelight“-Festzeltsause am 4.5. sind die Bären an ihrem eigenen Stammplatz dabei und tanzen auf den Bierzelttischen. Für Bären-Newcomer empfiehlt sich außerdem der Stammtisch, der am zweiten Donnerstag jeden Monats im Boots stattfindet; hier kann man die bunte Gruppe in relaxter Atmosphäre kennenlernen.

22.4., Festzelt Zum Wasenwirt, Cannstatter Wasen, 17:30 Uhr, Stuttgart, mehr Infos zu den Aktivitäten der Stuttgarter Bären über www.stuttgarter-baeren.de