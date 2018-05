× Erweitern Foto: Sabine Imhof GrüneSoßeFestival“

Das Grüne Soße Festival feiert vom 11. – 19.5. auf dem Roßmarkt mit Showprogramm und Soße-Wettbewerb. Rund um das Festzelt gibt’s tagsüber außerdem einen leckeren Markt mit frischen Spezialitäten

Maja Wolff und Torsten Müller haben’s wieder getan: Vom 12. bis 19.5. feiert ihr Grüne Soße Festival auf dem Roßmarkt zum elften Mal das Frankfurter Traditionsgericht. Jeden Abend treten im Festzelt sieben Gastronomiebetriebe mit ihrer eigenen Grüne-Soße-Version im Wettbewerb gegeneinander an – das Publikum wählt im großen Soße-Tasting den jeweiligen Tagessieger: Alle Tagessieger treten am Finalabend der Wettkampfwoche erneut gegeneinander an, um die ultimative Grüne Soße 2018 zu küren. Die Abendshows werden von verschiedenen Künstlern begleitet: Neben den Frankfurter Originalen Bäppi La Belle und Bodo Bach sind in diesem Jahr auch „internationale Botschafter“ wie Gayle Tufts, Alfons oder Chin Meyer dabei. Für die Abendshows gibt es nur noch Restkarten, doch das Grüne Soße Festival hat noch mehr zu bieten: Rund um das Festzelt hat sich im Laufe der Jahre ein großer Markt etabliert, der sich inzwischen vom Roßmarkt bis zur Hauptwache wie eine kulinarische Meile erstreckt. Hier gibt es neben der Grünen Soße noch viele weitere, und nicht nur hessische Leckereien zu entdecken.

× Erweitern Foto: Sabine Imhof GrüneSoßeFestival“

Von regionalen Wurstspezialitäten über Reibekuchen und Pulled Pork bis hin zu Veggie-Burgern und Flamm-Lachs kann man außerdem orientalische, brasilianische, karibische, ungarische, argentinische und die Elsässer Küche entdecken – un’ des guude Stöffsche fehlt nadierlich aach net! Der Markt rund ums Festivalzelt eröffnet bereits am Freitag, dem 11.5., also einen Tag vor Festivalstart, und ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

12. – 19.5., Grüne Soße Festival im Festivalzelt auf dem Roßmarkt, Frankfurt, Showstart jeweils um 20 Uhr

11. – 19.5., Grüne Soße Markt zwischen Roßmarkt und Hauptwache, täglich 11 – 20 Uhr, Tickets und Infos über www.gruene-sosse-festival.de