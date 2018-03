Grüne Soße Festival: Läuft!

× Erweitern Foto: Sabine Imhof Grüne Soße Festival

Der Run auf die letzten Resttickets der diesjährigen „Grüne Soße Festival“-Abendshows hat begonnen: Das einwöchige Spektakel rund um sieben Kräuter und ihre Zubereitung steigt zwar erst vom 12. bis 19.5., aber schon jetzt sind fast alle Tickets für die Festzelt-Shows ausverkauft!

Jeden Abend stellen sich sieben Gastronomen mit ihrem ureigenen Grüne Soße Rezept dem Urteil des Publikums, die jeweiligen Tagessieger treten am Finalabend noch einmal gegeneinander an.

Jede Abendshow präsentiert außerdem einen Comedy-Künstler; neben Lokal-Matadoren wie Bäppi, Bodo Bach, Woody Feldmann oder die U-Bahn-Kontrollöre sind diesmal auch internationale Comedystars dabei: Gayle Tufts, die Queen des „Dinglish“, startet am 12.5. unter dem Motto „Make Green Sauce Festival great again“. Mit Finanz-Comedy ist der Berliner Chin Mayer berühmt geworden; für die Grüne Soße lässt er die Festival-Aktien am 15.5. steigen. Und einen Hauch französische Lebensart bringt der König des Puschelmikrofons Alfons am 16.5. auf die Bühne des Festzelts.

× 1 von 3 Erweitern Foto: Robert Recker Gayle Tufts Gayle Tufts × 2 von 3 Erweitern Foto: Dunja Antic Chin Meyer Chin Meyer × 3 von 3 Erweitern Foto: Guido Werner Alfons Alfons Prev Next

Moderiert werden die Abende der Vorentscheidungs-Shows und das Finale von Grüne Soße Festival-Miterfinderin Maya Wolff alias Anton Le Goff, Timo Becker alias Malte Anders und Hilde aus Bornheim.

Wer also dabei sein möchte, sollte sich schnell um Tickets kümmern!

12. – 19.5., Grüne Soße Festival, Roßmarkt, Frankfurt, Tickets über www.gruene-sosse-festival.de