Gesucht wird: Mr Leather Hessen 2018

Foto: FLC MrLeatherHessen Der amtierende Mr Leather Hessen Alexander

Noch ist der amtierende Mr Leather Hessen Alexander der Vertreter der hiesigen Leder- und Fetisch-Szene. Die Kandidatensuche für den Mr Leather Hesssen 2018 hat begonnen; am langen Leather-Odyssey-Wochenende des FLC vom 22. bis 24.6. wird er gewählt.

Einer der Höhepunkte des FLC-Kalenders ist die jährliche Leather-Odyssey, zu der der Frankfurter Leder- und Fetisch-Club FLC wieder vom 22. bis 24.6. einlädt und zu der Lederkerle aus ganz Deutschland erwartet werden. An Bedeutsamkeit hat der Event außerdem gewonnen, da im Rahmen der Leather Odyssey der neue Mr Leather Hessen, der Vertreter der hiesigen Leder- und Fetisch-Szene, gewählt wird. Die Kandidatensuche beginnt schon jetzt: Aufgerufen, sind daher alle volljährigen Kerle mit hessischem Wohnsitz, die sich der hessischen Leder- und Fetischszene verbunden fühlen, ihren Fetisch offen leben und Zeit und Lust haben, das Amt für ein Jahr auszufüllen. Alexander, der amtierende Mr Leather Hessen 2017, sagte anlässlich seiner Wahl im vergangenen Jahr: „Was mir an der Frankfurter Lederszene gut gefällt, und das gilt insbesondere auch für meine Mr Leather-Vorgänger: Alle reden miteinander und versuchen, gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Alle zusammen sind ein schönes Gespann, das finde ich toll“. Anmeldeschluss ist der 30.5.2018, für Fragen zum Amt stehen Alexander und der Vorstand des FLC zur Verfügung.

Infos zur Wahl gibt’s über www.flc-frankfurt.de