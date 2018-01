GABLE – das LGBT-Netzwerk bei Procter & Gamble GmbH

× Erweitern Foto: Gable Gable

Auch bei Procter&Gamble (P&G) gehören Chancengleichheit, Vielfalt und Inklusion zu den Kernelementen der Unternehmenskultur. P&G hat es sich zur Aufgabe gemacht, gleiche und inklusive Arbeitsplätze für alle Mitarbeiter zu schaffen. Dies schließt ganz ausdrücklich auch die Gruppe der LGBT-Gemeinschaft ein. Die Unternehmenspolitik von P&G wendet sich sehr klar und eindeutig gegen Diskriminierungen aufgrund sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität. 2014 startete bei P&G in Deutschland das Netzwerk GABLE für LGBTs und ihre Unterstützer. Ziel des Netzwerks ist es, am Arbeitsplatz eine Atmosphäre zu schaffen, in der LGBTs sich vollständig und ohne Einschränkungen in ihre Arbeit einbringen können. Ein wesentlicher Faktor, um dieses Ziel zu erreichen, sind die Unterstützer. Sie sind ausgebildet, Verantwortung für ihr eigenes Verhalten zu übernehmen und einzugreifen, wenn sie in der Sprache oder dem Verhalten anderer eine Diskriminierung gegen LGBT-Menschen erkennen. Die Unterstützer erhalten außerdem Materialien, mit denen sie ihre Hilfe für die LGBT-Gemeinschaft visuell deutlich machen können. Jedes Jahr im März feiert P&G seine Diversity & Inclusion-Woche. GABLE nutzt diese Woche, um Informationen zu seinen Zielen im Unternehmen vorzustellen und um neue Mitglieder zu finden und auszubilden. GABLE ist seit seinem Start schnell gewachsen und inzwischen an 10 Standorten aktiv, sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gegenden. GABLE ist aktiv bei der PROUT AT WORK Foundation engagiert. PROUT AT WORK und Völklinger Kreis bündeln die unterschiedlichen und vielfältigen LGBT-Netzwerke und Initiativen und tragen so zu einer stärkeren Vernetzung und Zusammenarbeit bei. Sie bieten eine Plattform zum gemeinsamen Austausch und unterstützen die Netzwerke bei ihrer Arbeit. Auch bei der Neugründung von Mitarbeiternetzwerken stehen PROUT AT WORK und Völklinger Kreis mit Rat und Tat zur Seite.

Mehr zum Thema Vielfalt und Inklusin im P&G Citizenship Report 2017 über https://de.pg.com/de-DE/