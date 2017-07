× Erweitern Foto: bjö

Das Foto-Casting zum GAB-Covermodel ist nach wie vor die beliebte CSD-Aktion des GAB Magazins. Egal ob Butch, Bitch, Bär oder Supermodel: In der GAB-Casting-Lounge auf der Infostraße „Basar der Vielfalt“ sind alle willkommen!

Der GAB-Stand befindet sich am Anfang der Großen Friedberger Straße, Ecke Zeil / Konsti – natürlich sind wir an allen drei Tagen auf dem CSD vertreten!

Am Covermodel-Contest teilzunehmen ist ganz einfach: Komme am CSD-Samstag, den 15.7., und CSD-Sonntag, den 16.7., zum GAB-Stand auf der Infostraße „Basar der Vielfalt“ und lass dich für den Wettbewerb fotografieren.

Die Porträts der Contest-Teilnehmer werden nach dem CSD hier auf der Website veröffentlicht – die GAB-Leser und Leserinnen wählen ihre Favoriten aus den Online-Galerien!

Das Shooting

Der Frankfurter Fotograf Hans Keller, der bereits einige GAB-Covermodel fotografiert hat, setzt den Siegenden, das neue GAB-Covermodel 2017, in einem professionellen Fotoshooting in seinem Frankfurter Studio perfekt in Szene. Mehr Infos zu Hans Keller über www.hanskeller.com

Die Gewinne

Das GAB-Covermodel 2017 gewinnt außerdem zwei Tickets für den diesjährigen Loveball, die Benefiz-Gala-Party zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt, der am 2.10.2017 im Gesellschaftshaus Palmengarten steigt – mehr Infos zum Loveball gibt’s über www.loveball-frankfurt.de.

Unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen verlosen wir außerdem:

Zwei Dinnergutscheine für jeweils zwei Personen im Wert von jeweils 50 Euro für das Restaurant Leib & Seele in Frankfurt, Kornmarkt 11, www.leibundseele-frankfurt.de

Der Friseursalon Mainhatten Styles in Frankfurt-Sachsenhaussen, Letzter Hasenpfad 2, ist mit 10 Gutscheinen für jeweils einen Haarschnitt dabei, www.mainhattan-styles.de

GAB Magazin auf dem Basar der Vielfalt, Große Friedberger Straße, Ecke Zeil / Konsti