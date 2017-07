GAB Covermodel 2017 – Das Voting

× Erweitern Foto: MP GAB Covermodel-Voting 2017

Auch in diesem Jahr war das Foto-Casting zum GAB-Covermodel 2017 nach wie vor die beliebte CSD-Aktion des GAB Magazins. Egal ob Butch, Bitch, Bär oder Supermodel: Rund 100 Teilnehmende zählt unser Casting – ab jetzt zählt jede Stimme! Tante Gladice und ex-Covermodel Sascha drücken die Daumen!

Das Voting ist ganz einfach:

Favoriten aussuchen, die Bildnummer (z.B. #099) im Voting-Formular am Ende der Galerie eintragen, Formular ausfüllen und absenden. Schon ist die Stimme gezählt!

Derjenige Kandidat oder die Kandidatin, die die meisten Stimmen bekommt, wird GAB Covermodel 2017.

-

Der Frankfurter Fotograf Hans Keller, der bereits einige GAB-Covermodel fotografiert hat, setzt den Siegenden, das neue GAB-Covermodel 2017, in einem professionellen Fotoshooting in seinem Frankfurter Studio technisch perfekt in Szene. www.hanskeller.com

Das GAB-Covermodel 2017 gewinnt außerdem zwei Tickets für den diesjährigen Loveball, die Benefiz-Gala-Party zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt, am 2.10.2017 im Gesellschaftshaus Palmengarten www.loveball-frankfurt.de.

Unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen verlosen wir außerdem:

Zwei Dinnergutscheine für jeweils zwei Personen im Wert von jeweils 50 Euro für das Restaurant Leib & Seele in Frankfurt, Kornmarkt 11, www.leibundseele-frankfurt.de

Der Friseursalon Mainhatten Styles in Frankfurt-Sachsenhaussen, Letzter Hasenpfad 2, ist mit 10 Gutscheinen für jeweils einen Haarschnitt dabei, www.mainhattan-styles.de

-

#001 #002 #003 #004 #005 #006 #007 #008 #009 #010 #011 #012 #013 #014 #015 #016 #017 #018 #019 #020 #021 #022 #023 #024 #025 #026 #027 #028 #029 #030 #031 #032 #033 #034 #035 #036 #037 #038 #039 #040 #041 #042 #043 #044 #045 #046 #047 #048 #049 #050 #051 #052 #053 #054 #055 #056 #057 #058 #059 #060 #061 #062 #063 #064 #065 #066 #067 #068 #069 #070 #071 #072 #073 #074 #075 #076 #077 #078 #079 #080 #081 #082 #083 #084 #085 #086 #087 #088 #089 #090 #091 #092 #093