× Erweitern Foto: BOSMANERWIN / PIXABAY.COM X-MasTurnier

Jedes Jahr im Dezember wird Frankfurt zum Mekka der europäischen queeren Sport-Community: Das X-Mas Turnier des FVV lockt rund 1.000 Sportler und Sportlerinnen aus ganz Europa nach Frankfurt. 2017 findet es zum 29. Mal statt. Nach dem Check-In am Freitag ist der Samstag der eigentliche Wettkampftag. In acht Disziplinen messen sich die Sportler und Sportlerinnen: Badminton, Bowling, Fußball, Schwimmen, Squash, Tennis, Volleyball und dem Rainbow Run; letzterer ist eine fünf beziehungsweise zehn Kilometer lange Laufstrecke und setzt ein Zeichen gegen Homophobie. Ein Teil der Startgelder des Rainbow Run fließt an das FVV-Projekt „Outreach Osteuropa“, das seit Jahren osteuropäischen Sportlern und Sportlerinnen die Teilnahme am X-Mas-Turnier ermöglicht.

Nicht nur dieses Projekt zeigt, dass es beim X-Mas Turnier um weit mehr als Sport geht: Es pflegt internationale Kontakte, Freundschaften und fördert damit nicht zuletzt den Zusammenhalt der Community. Gemeinsames Feiern gehört dazu, und so ist die Jingle Bells Party am Turnier-Samstag einer der Höhepunkte des Turniers – auch für Nicht-Turnier-Teilnehmende eine beliebte Party um internationale Kontakte zu knüpfen. Das X-Mas Turnier endet am Sonntag mit einem gemeinsamen Abschlussbrunch und dem Besuch der Rosa Weihnachtsmarkts.

1. – 3.12., FVV X-Mas Turnier, www.fvv.org/de/xmas-willkommen

2.12., Jingle Bells Party, Union Halle, Hanauer Landstr. 188, 21 Uhr, www.jingle-bells-party.de