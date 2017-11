× Erweitern Foto: FVV XMAS-Turnier_01

FVV X-Mas-Turnier

Der Höhepunkt des schwul-lesbischen Sportjahres findet regelmäßig Anfang Dezember für ein Wochenende in Frankfurt statt: Das X-Mas-Turnier des FVV hat seit 29 Jahren seinen festen Termin und lockt rund 1.000 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Europa an. 1989, vier Jahre nach Gründung des FVV, gab es bereits das erste Weihnachtsturnier, das damals als reines Volleyballturnier startete; der FVV startete ursprünglich als reiner Volleyballverein, erst im Laufe der Jahre kamen die weiteren Sportarten hinzu. Ähnlich wuchs das Weihnachtsturnier: 1992 Badminton als zweite Turniersportart, dann 1993 Bowling und Schwimmen. Schon damals nahmen rund 300 Sportler aus sechs Ländern teil. Heute bietet das Turnier acht Disziplinen: Badminton, Bowling, Fußball, Schwimmen, Squash, Tennis, Volleyball und den Rainbow Run über die 5- oder 10-Kilometerdistanz. Der Rainbow Run ist seit drei Jahren Teil des inzwischen umbenannten „X-Mas Turniers“ und gleichermaßen politisches Statement und Benefizlauf: Er richtet sich gegen Homophobie, und ein Teil der Startgelder wird für das FVV-Projekt „Outreach Osteuropa“ verwendet. Mit diesem Projekt unterstützt der Verein die Teilnahme schwuler Sportler und lesbischer Sportlerinnen aus osteuropäischen Ländern am Turnier. Für die in homophoben Gesellschaften lebenden Lesben und Schwulen bedeutet der Besuch in Frankfurt immer auch Selbsterfahrung in einem freien und diskriminierungsfreiem Umfeld. Denn das X-Mas-Turnier bietet neben dem sportlichen Wettkampf immer auch Gelegenheit, neue Freunde kennenzulernen und internationale Kontakte zu knüpfen.

× Erweitern Foto: Sky Project XMas-Turnier-JingleBells

Jingle Bells – die Party zum Turnier

Neben einer kleinen Check-in Party am Freitag und dem Abschiedsbrunch am Sonntag ist insbesondere die Jingle Bells-Party am Abend des Wettkampf-Samstags einer der Höhepunkte des Wochenendes. Organisiert von Ralf „Club 78“ Bareuter wird hier die Union Halle zur internationalen Party-Area. Fünf DJs kümmern sich in diesem Jahr um den richtigen Sound: Auf dem großen Floor sind Dirk Vox, Mark Hartmann und Marcel Perez an den Reglern, im kleinen Floor rocken DJane Meggi und Cihan Akar den Beat. Von Partymusik über Chart-Hits bis zu satten House- elektronischen Sounds reicht das musikalische Angebot. Der Vorverkauf für die Jingle Bells wird empfohlen; er startet am 4.11., Tickets gibt es tagsüber bei Revier4 (Peterstr. 2), Smile’Up am Lokalbahnhof (Darmstädter Landstr. 46), in der Metropol Sauna (Große Friedberger Straße 7 – 11) oder über die Jingle Bells Website.

1. – 3.12., FVV X-Mas Turnier, Infos und Anmeldung über http://fvv.org/de/xmas-willkommen

2.12., Jingle Bells Party, Union Halle, Hanauer Landstr. 188, Frankfurt, 21 Uhr, www.jingle-bells-party.de