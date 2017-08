FVV: Schwing das Tanzbein

× Erweitern Foto: hochzeitsfotograf / pixelio.de FVV Tanzen

Tanzen beim FVV, Frankfurts queeren Sportverein, ist vielfältig: Die Abteilung „Rhythmik und Tanz“ bietet ab der Herbstsaison zum Beispiel ihre neuen Kurse an. Für Anfänger eignet sich der Grundkurs Salsa, der ab dem 4.9. an vier aufeinanderfolgenden Dienstagen in der Textorschule gegeben wird. Ab dem 24.10. startet der Grundkurs Discofox ebenfalls an vier aufeinanderfolgenden Dienstagabenden. Auch Nicht-FVV-Mitglieder können an diesen Kursen gegen eine Kursgebühr teilnehmen.

Echte Pionierarbeit leistet die Square Dance Gruppe, die die erste queere Square Dance Gruppe Deutschlands ist. Der US-Amerikanische Volkstanz, bei dem sich jeweils vier Tanzpaare in einem Quadrat (Square) gegenüberstehen und nach den Anweisungen des „Callers“ verschiedene Figuren inklusive Partnertausch tanzen, macht mächtig Spaß, ist aber anstrengender als man vom bloßen Zuschauen meint! Übung macht den Meister: Die Square Dance Gruppe trifft sich donnerstags; für alle, die sich vorher stärken möchten, ab 19 Uhr zum Abendessen, der Kurs startet um 20 Uhr.

Ab dem 5.9. Grundkurs Salsa, ab dem 24.10. Grundkurs Discofox, beides jeweils an vier aufeinanderfolgenden Dienstagsabenden in der oberen Sporthalle der Textorschule, Schwanthaler Str. 61

Square Dance, donnerstags, 19 Uhr, SV Blau-Gelb Frankfurt, Am Ginnheimer Wäldchen 3

Mehr Infos über www.fvv.org