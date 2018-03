FVV-Brunch-Special: Aktion Standesamt

Nach dem erfolgreichen ersten FVV-Brunch im LSKH im Oktober steht im März nun die Fortsetzung an: Am 10.3. lädt der Frankfurter Sportverein alle Mitglieder des FVV, die LSKH-Engagierten und jeden und jede, die Lust auf ein hochwertiges und entspanntes Communitybrunch hat, erneut ins LSKH. Die Kosten betragen 15 Euro, darin enthalten sind ein Welcomedrink, alle Heißgetränke sowie das leckere Büffet, die Überschüsse fließen direkt an den Verein. Außerdem ist parallel zum Brunch die bundesweit agierende Gruppe „Aktion Standesamt“ im ersten Stock des LSKH zu Gast; unter anderem plant das Bündnis einen Aktionstag, an dem Menschen zum Standesamt gehen und ihr Recht auf gleichgeschlechtliche Selbstbestimmung einfordern. Wer Lust hat, an dieser medial gestützten Aktion teilzunehmen, kann die Gruppe treffen – der FVV-Brunch bietet diesmal also besonders viele queere Vernetzungsmöglichkeiten.

10.3., LSKH, Klingerstr. 6, Frankfurt, 10 – 15 Uhr, www.fvv.org, Kontakt zum Bündnis „Aktion Standesamt“ über queeresstandesamt@lists.riseup.net