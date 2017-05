Frischer Wind im LSKH

× Erweitern Foto: LLL LLL Der neue LLL-VorstandHilke Schellenberg, Astrid Schmitz und Ruth Welk (von links nach rechts)

Zugegeben: Das LSKH, das lesbisch-schwule Kulturhaus in der Klingerstraße 6, ist in den vergangenen Jahren ein bisschen in Vergessenheit geraten. Eröffnet im Mai 1991 und mit fortlaufender finanzieller Unterstützung der Stadt Frankfurt, bietet das LSKH Raum für schwule und lesbische Gruppen, und vor allem auch einen Ort für queere Kultur. Die Trägervereine waren in den Anfangszeiten paritätisch besetzt: emanzipation e.V. für die Schwulen, LLL e.V. („Lebendiges Lesben Leben“) für die Frauen; die Organisation des Haues, wurde immer ehrenamtlich ausgeführt – Eigeninitiative war gefragt, ob es um Thekendienst oder Renovierungsarbeiten ging! Nachdem sich vor einigen Jahren emanzipation e.V. aufgelöst hat, ist LLL alleiniger Trägerverein des LSKH. Einige Gruppen nutzen das Haus nach wie vor als Treffpunkt, zum Beispiel der Chor „Die Liederlichen Lesben“, die Gruppe „40plus“, das Lesbenarchiv (eine Sammlung von Büchern, Musik, Filmen und anderen Materialien zum Thema lesbisches Leben, befindet sich im LSKH) und sonntags gibt es mit dem „LesCafé“ , einen Frauentreff mit gelegentlichen Veranstaltungen. Darüber hinaus war das kulturelle Angebot eher dünn gesät. Ausnahmen waren Veranstaltungen der im Haus ansässigen Vereine, die Lesenacht der schwul-lesbischen Verlage zur Buchmesse oder jüngst im vergangenen CSD-Sommer der vom GAB Magazin organisierte Filmabend „Detlef“, eine Dokumentation über den Schwulenaktivisten Detlef Stoffel.

Nun kommt frischer Wind ins LSKH: Die im Januar 2017 neu gewählten LLL-Vorstandsfrauen Astrid Schmitz, Hilke Schellenberg und Ruth Welk möchten das Haus endlich wieder lebendiger gestalten: „Es soll wieder Frankfurts Zentrum für Vielfalt sein – ein Ort für Lesben, Schwule und alle LSBTIQ-Angehörigen sowie interessierte MitbürgerInnen. Offen für Ideen und Aktivitäten, ansprechbar für alle, die Rat suchen, und da für Kunst, Kultur und Freude“, erklären die Drei in ihrem ersten Vereins-Newsletter.“ Dass sie den Worten auch Taten folgen lassen, haben sie schon in den ersten Wochen bewiesen: Ein Beirat wurde gegründet, der den Vorstand aktiv bei der Umsetzung der neuen Pläne unterstützt, eine Facebook-Seite ist eingerichtet, die Websites von LLL und LSKH werden momentan überarbeitet, eine neue Soundanlage für den Bühnenraum wurde installiert, neue Mitfrauen konnten für verschiedene Projekte gewonnen werden, notwendige Renovierungsarbeiten sind in Angriff genommen worden und neue Veranstaltungen sind fest geplant.

Zum Beispiel die regelmäßige Partyreihe „Berlin, Berlin“, die am 13.5. Premiere feiert (mehr dazu auf unseren Party-Seiten), oder ebenfalls im Mai zwei Filme einer Reihe zum Thema „Regenbogenfamilien“, die das Amt für Multikulturelle Angelegenheiten AmkA und die dortige LSBTTIQ-Koordinierungsstelle in verschiedenen Frankfurter Orten realisiert (mehr dazu auf unseren Kulturseiten). Wichtig: Die Veranstaltungen im LSKH richten sich nicht ausschließlich an Frauen: „Wir möchten gerne Angebote für Schwule und Lesben gemeinsam anbieten, wie auch reine Frauen- oder Männerveranstaltungen“, erklärt Astrid Schmitz im Gespräch mit dem GAB Magazin. „Und man kann gerne an uns herantreten, um hier zum Beispiel Theateraufführungen, Lesungen oder Ähnliches zu veranstalten“.

Mehr Infos zu den vielfältigen neuen Aktivitäten über www.facebook.com/lskhfrankfurt/