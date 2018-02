Frankfurter LSBTIQ*-Netzwerke verstärken Ihre Zusammenarbeit

× Erweitern Foto: M. Kirchner LSBTIQ-Netzwerke

Ende 2017 sind die Frankfurter LSBTIQ*-Netzwerke zu einem gemeinsamen Jahresplanungs-Treffen zusammengekommen. Ziel ist eine stärkere Vernetzung der einzelnen Netzwerke untereinander um Synergien herzustellen und Ressourcen zu bündeln und zu nutzen. Nicht nur große und etablierte Netzwerke sollen nach außen sicht- und hörbar sein; auch oder gerade kleinen und „jungen“ Netzwerken muss die Gelegenheit gegeben werden, die Stimme zu erheben und Sichtbarkeit zu erzeugen. Prout at Work und Völklinger Kreis als Dachorganisationen geben den Netzwerken eine Plattform für gemeinsames Networking sowie zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Für 2018 wird es eine Vielzahl an gemeinsamen Aktionen geben: Zusammen mit der AIDS-Hilfe Frankfurt (Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt) werden gemeinsame Aktionen zum IDAHOT am 17. Mai geplant. Am 25. Mai lädt der Völklinger Kreis zur ersten „DiverseCity“-Veranstaltung in Frankfurt mit dem Business-Empfang „Colorful Frankfurt“, wo alle LSBTIQ*-Organisationen und Netzwerke die Möglichkeit haben, sich selbst, ihre jeweiligen Ziele und geplante Aktionen zu präsentieren. Auch 2018 organisieren Prout at Work und der Völklinger Kreis zum CSD Frankfurt wieder einen gemeinsamen Auftritt der Netzwerke sowie eine gemeinsame Laufgruppe bei der Demo-Parade. Einen weiteren Höhepunkt des Jahres 2018 wird die Fünf-Jahres-Feier von Prout at Work Ende des Jahres sein. Es verspricht also ein spannendes und abwechslungsreiches 2018 zu werden!

www.proutatwork.de, www.vk-online.de